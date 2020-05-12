В минском доме-интернате для детей-инвалидов вспыхнул коронавирус 12.05.2020, 14:07

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Заразились и работники, и дети.

Об этом сайту Сharter97.org сообщил работник минского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, расположенного по адресу Выготского 16:

- У нас произошла вспышка коронавируса: воспитатели, медсестры, а так же 17 детей — с подвержденным COVID-19... Все замалчивется, ничего не предпринимается, сотрудники, которые были на вахте, находятся дома с симптомами, все ждем результат, хотя по данным в санстанции мы являемся контактом 2 уровня. Как такое может быть, если мы все находились с тесном контакте с заболевшими сотрудниками и детьми?!

После первого подтвержденного случая заражения нас всех благополучно отправили по домам, не предупредив нас, а мы возращаемся домой, у каждого семьи, дети, и пожилые родители... Всем ставят «контакт 2-го уровня», чтобы не оплачивать больничные...