Живите как хотите, я вас не знаю Антон Орехъ

12.05.2020, 14:22

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Антон Орехъ

Лапша на уши началась с первого же кадра.

На телевизоре было написано, что это «прямой эфир», а на часах у Путина было на 15 минут больше. Да у него и в прошлый раз было что-то другое на часах во время как бы прямого эфира. Он вообще живет в каком-то своем времени и отдельном пространстве. Как 9 Мая – один на площади и самолеты в небе. Путинские тезисы к моменту имитации прямого эфира уже частично утекли в телеграм-каналы и новостью стали только для целевой аудитории, которая ничего, кроме телевизора не признает. Что мы можем сказать теперь по принятым мерам? Нерабочие дни, которые не предусмотрены никаким Трудовым кодексом, оборвались в тот момент, когда Россия вышла на третье место в мире по заболевшим КОВИДом. В первый рабочий день мы уже будем вторыми – это ясно. Держать население по домам больше невозможно, потому что население, во-первых, массово стало нарушать все запреты, а, во-вторых, осатанело от непонятного ожидания в момент, когда нет ни денег, ни работы, ни – самое главное – реальной помощи от властей!

Вот то, что сегодня объявлено, гораздо больше похоже на «вертолетные деньги», потому что это разбрасывание отдельных подачек отдельным гражданам, которое ни им толком не поможет, ни казну не сбережет. Кредитная антивирусная программа вообще не сработала в последние полтора месяца, провалившись полностью! И почему она должна заработать теперь? Но тем, кто не понимает механизма, может показаться, что щедрый президент дарит им миллиарды. Образ хорошего царя должен, таким образом, укрепиться. А плевки и пинки получат плохие бояре, которые станут разруливать все на местах. Если в прежних выступлениях Путин просто умывал руки и делал вид, что он не при делах, то теперь он не только вымыл руки — он их вытер, высушил, обработал антисептиком, надел сверху перчатки и стал абсолютно стерильно ни при чем.

Во всех ограничениях, пропусках, масках, запретах на прогулки и пробежки, закрытых кафе и музеях – во всем целиком и полностью будут виноваты мэры и губернаторы. Возможно, граждан даже перестанут наказывать за оскорбление власти, а где-то будут ехидно поощрять, чтобы скинуть пару-тройку местных царьков. Если в медицинском смысле эти шесть недель прошли хоть с какими-то успехами и телами врачей, брошенных на амбразуру, удалось притормозить наступление вируса, то в социальном и экономическом смысле это было полностью потерянное и проваленное время. А теперь, внезапно, прямо с завтрашнего утра, без предупреждения – живите как хотите, я вас больше не знаю. У вас на часах свое время, а у меня – свое.

Антон Орехъ, telegram