Sky News: Лукашенко одержим превращением COVID-19 в катастрофу для своей страны 1 12.05.2020, 14:50

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Известный телеканал показал парад 9 мая на фоне кладбища в Столбцах и сюжета из больниц Витебска.

Телеканал Sky News рассказал о параде в Минске на фоне эпидемии. Сюжет, посвященный Беларуси, назван "Один из правителей одержим превращением Covid-19 в катастрофу для своей страны". В нем есть кадры с парада, кладбища в Столбцах, видео, снятое нашими читателями телеграм-канала "Баста" в больнице Витебска. Журналисты также поговорили с волонтерами, которые оказывают помощь медикам.

"Тысячи солдат прошли мимо трибун со зрителями, - говорят авторы сюжета о параде 9 мая. - Дети и ветераны сидели бок о бок под минским солнцем, очень мало заботясь о социальной дистанции, и лишь в немногие были в масках.

Лукашенко без должного внимания подходит к угрозе здоровью, которую Covid-19 представляет белорусам. Он пытался удержать экономику на плаву, отказываясь вводить режим самоизоляции в преддверии выборов.

Проведение этого военного парада является открытым приглашением для распространения вируса".