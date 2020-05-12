Житель Барановичей: Считаю, что нас специально заражают

Житель Барановичей: Считаю, что нас специально заражают1
- 12.05.2020, 15:04
Белорусам с «легкой формой коронавируса» закрывают больничные.
Житель Барановичей с симптомами коронавируса написал Telegram-каналу "Баста!", что ему отказываются делать тест и КТ, а больничный закрыли.
"Месяц болею непонятно чем, - рассказал он. - Тест на коронавирус делать не хотят. КТ легких платно сделать тоже не могу, не записывают. Больничный закрыли.
Врач предположил что у меня "коронавирус легкой формы".
Считаю, что нас специально заражают. Что делать - не знаю. Состояние плохое, температура, кашель, боль в груди, одышка, когда по ступенькам поднимаюсь. Никакие лекарства, что мне выписывали, не помогают.
Что обычным людям делать в таком случае? Выходить на работу и заражать остальных? Позор нашей системе здравоохранения! Они делают все возможное, чтобы вирус распространялся".
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