Житель Барановичей: Считаю, что нас специально заражают 1 12.05.2020, 15:04

ФОТО: TUT.BY

Белорусам с «легкой формой коронавируса» закрывают больничные.

Житель Барановичей с симптомами коронавируса написал Telegram-каналу "Баста!", что ему отказываются делать тест и КТ, а больничный закрыли.

"Месяц болею непонятно чем, - рассказал он. - Тест на коронавирус делать не хотят. КТ легких платно сделать тоже не могу, не записывают. Больничный закрыли.

Врач предположил что у меня "коронавирус легкой формы".

Считаю, что нас специально заражают. Что делать - не знаю. Состояние плохое, температура, кашель, боль в груди, одышка, когда по ступенькам поднимаюсь. Никакие лекарства, что мне выписывали, не помогают.

Что обычным людям делать в таком случае? Выходить на работу и заражать остальных? Позор нашей системе здравоохранения! Они делают все возможное, чтобы вирус распространялся".

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