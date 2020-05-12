В Литве принят новый механизм помощи микропредприятиям 12.05.2020, 15:10

Фото: charter97.org

Помощь могут получить до 40 тысяч компаний.

Правительство Литвы приняло новый инструмент помощи микропредприятиям, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Уже с 12 мая микропредприятия смогут подавать заявки на помощь, пишет «Новая газета Балтия».

На субсидии выделено 100 млн евро, предварительно, помощь могут получить до 40 тысяч компаний.

Размер субсидии зависит от суммы подоходного налога, который компания выплатила за прошлый отчетный год. Если налог, который компания выплатила в прошлый отчетный период, превышает 1 тысячу евро, компания получит минимальный грант в 500 евро. Если налог от 1 до 2 тысяч евро — компания получает тысячу евро. Если выплаченный налог более 2 тысяч евро, то грант составляет 50% от суммы налога, выплаченного компанией в прошлом году. Выделенные средства компании смогут использовать для пополнения оборотных средств.

Общая сумма поддержки для одной компании (включая другие меры поддержки) не должна превышать 200 тысяч евро. При этом:

для компаний в сфере автоперевозок — не более 100 тысяч евро,

в аграрном секторе — не более 20 тысяч;

в рыболовстве — не более 30 тысяч евро.

Заявка будет заполняться в электронной системе. Субсидию получат компании, которые уплатили налоги за прошлый год и на момент 1 мая имели от 1 до 9 сотрудников. Власти оценят, входит ли компания в список пострадавших от пандемии, а также не начат ли в отношении компании процесс банкротства и ликвидации.