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Версия Минздрава: 24873 случая заражения коронавирусом в Беларуси

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  • 12.05.2020, 15:44
  • 4,699
Версия Минздрава: 24873 случая заражения коронавирусом в Беларуси

По данным независимых СМИ, эти цифры существенно занижены.

Минздрав насчитал 24873 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 142 смерти от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. Так, по сообщениям врачей и сотрудников Минздрава, которые есть у нас, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси превышает 35 тысяч.

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