Кукиш на алтаре 1 12.05.2020, 16:20

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Фото: Shutterstock

«Коронавирусный» сезон старого 20-летнего кремлевского сериала уже успел набить оскомину.

Русский философ и публицист Петр Чаадаев, обычно узнавая вечером последние распоряжения правительства, задумчиво вопрошал: «Интересно, а какой кукиш завтра положат они на алтарь Отечества?», пишет Telegram-канал «СерпомПО».

В душной николаевской России второй трети XIX века труды Чаадаева были запрещены к публикации. Николай I, лично ознакомившись в 1836 году с его знаменитым «Философическим письмом», пришел в ярость и Чаадаева на время официально объявили… «сумасшедшим», а позже запретили писать.

Путин по-своему пытается заимствовать некоторые исторические традиции отечественных правителей. Вот и 11 мая в обращении к россиянам он снова выложил и положил перед ними свой очередной кукиш. Чтобы потом федеральные каналы часами в восхищении обмусоливали тот со всех сторон.

Впрочем, последнее все меньше на кого-то оказывает серьезное воздействие. За последние два месяца про «Недообнуленного», если не все, то очень многие все поняли — даже из числа его еще вчерашних сторонников. «Умри или сдохни».

Новый, «коронавирусный» сезон старого 20-летнего путинского сериала уже успел набить оскомину пошлыми и предсказуемыми в своей примитивности и лживости сюжетами и репликами. Все равно, что пересматривать ежегодные прямые линии президента с народом. Не дай бог так оголодать!

Да и в общих чертах уже можно догадаться, чем именно рано или поздно закончатся для страны все эти путинские шоу и «телепередачи» с одними и теми же повторяющимися кукишами на алтарях и в карманах…