В Ганцевичской больнице от коронавируса умер пастор баптистской церкви 2 12.05.2020, 16:41

1,045

Виктор Макаревич

Ему было 40 лет.

Утром 12 мая ушел из жизни пастор баптистской церкви (ЕХБ) из Липска Ганцевичского района Виктор Макаревич. Ему было 40 лет, пишет "Ганцавiцкi час".

По словам родственника Ивана Макаревича, Виктора положили в Ганцевичскую ЦРБ с температурой около двух недель назад. В больнице его состояние ухудшилось и он находился на аппарате ИВЛ.

У Виктора осталась жена и четверо детей. Вместе с семьей он проживал в Мальковичах.

В ганцевичской ЦРБ находится сестра Виктора, которая лежит в терапевтическом отделении. По телефону она сказала:

"Раньше ничем особым Виктор не болел".