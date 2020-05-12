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В Ганцевичской больнице от коронавируса умер пастор баптистской церкви

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  • 12.05.2020, 16:41
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В Ганцевичской больнице от коронавируса умер пастор баптистской церкви
Виктор Макаревич

Ему было 40 лет.

Утром 12 мая ушел из жизни пастор баптистской церкви (ЕХБ) из Липска Ганцевичского района Виктор Макаревич. Ему было 40 лет, пишет "Ганцавiцкi час".

По словам родственника Ивана Макаревича, Виктора положили в Ганцевичскую ЦРБ с температурой около двух недель назад. В больнице его состояние ухудшилось и он находился на аппарате ИВЛ.

У Виктора осталась жена и четверо детей. Вместе с семьей он проживал в Мальковичах.

В ганцевичской ЦРБ находится сестра Виктора, которая лежит в терапевтическом отделении. По телефону она сказала:

"Раньше ничем особым Виктор не болел".


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