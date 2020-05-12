В России задержали якутского шамана Александра Габышева 7 12.05.2020, 16:45

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С чем связано задержание, пока неизвестно.

Силовики задержали якутского шамана Александра Габышева и увезли в психиатрическую больницу. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, пишет «МБХ медиа».

«ОМОН штурмовал дом, не менее 20 человек. В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — сказал Прянишников.

С чем связано задержание, пока неизвестно. Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, который представлялись медработниками и хотели забрать биоматериал для теста на коронавирус.

Ранее неизвестные попытались поместить Габышева в обсерватор, к нему прибыли неизвестные лица, и, невнятно представившись, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а после этого привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор. Затем представившиеся медиками люди вновь приехали к шаману.

Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК), следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

11 декабря 2019 года Габышева и двоих его сторонников Алексея Брылева и Кирилла Мухтарулина оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции (19.3 КоАП). В протоколе было указано, что во время попытки вручения повестки к следователю Габышев достал самодельный меч и порвал им форменную куртку сотруднику полиции. Со слов следователя, сейчас идет доследственная проверка по статье о насилии над полицейским (статья 318 УК). В конце декабря с шамана сняли подписку о невыезде.