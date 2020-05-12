Новые очаги коронавируса в Минске: работники МАЗа заражают друг друга 3 12.05.2020, 17:06

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Много заразившихся и на других столичных предприятиях.

Читатели Telegram-канала «Баста!» пишут о новых очагах Covid-19 в Минске. Заражение распространяется среди рабочих Минского автомобильного завода. Есть умершие на предприятии "Минскводоканал".

"Умер мастер участка Минской очистной станции предприятия "Минскводоканал". Много заболевших, карантина нет. Только перевели все руководство на дистанционную работу", - пишет житель Минска.

"МАЗ инструментальный цех. Вышли после недели выходных на работу, а у нас 5 человек положительных, лежат с пневмониями в больницах, многие просто на больничных, никакие первые контакты никто не отслеживал, хотя понятно, что все заразились на работе, потому что между собой связаны, все продолжают ходить без масок и никаких мер никто не предпринимает", - пишет работник завода.

"Инспекция департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску. Несколько сотрудников – заболевшие", - пишет читатель.

"В дом на улице Неманской, 83 приезжали сегодня проверять состояние людей на карантине или тех, кто лечится дома. Заходили в 1-й и 4-й подъезд, пробыли в общей сложности во дворе минут пятнадцать", - сообщает очевидец.

"Сегодня в срочном порядке принимают новый корпус 5-й городской клинической больницы в Минске. Жена там работает, с пневмонией сейчас на больничном. Тесты делали четыре раза, все отрицательные.

Из всего персонала в отделении пульмонологии осталось всего две медсестры, работают через сутки. Остальные болеют. С 15 мая начинают заполнять пневмонийными больными новый корпус", - сообщает подписчик.

"Колесникова, 23. Прошлой ночью забрали мужчину. Медики были в противочумных костюмах", - пишет очевидец.

"Улица Лобанка, 106, 2-й подъезд, забирали женщину на носилках несколько медработников в защитных костюмах. Минск", - пишет читатель.

"На улице Слободской в Минске проверяли людей в домах №3 и №21", - сообщают очевидцы.

"Минск, улица Голубева, 5. Проверяли зараженных", - пишет читатель.

Также по сообщениям наших читателей, медики приезжали проверять состояние зараженных Covid-19 пациентов в дома на улице Воронянского, 4/1, Волгоградская, 29, Меделки, 15, Матусевича, 60 Пушкина, 19 и Притыцкого, 106.

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