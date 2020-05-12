Пресс-секретарь Путина госпитализирован

Пресс-секретарь Путина госпитализирован12
- 12.05.2020, 17:12
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Он рассказал, когда последний раз встречался с президентов РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, госпитализированный с коронавирусом, последний раз лично встречался с главой государства Владимиром Путиным более месяца назад. Об этом Песков сообщил ТАСС.
«Больше месяца [назад]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
О том, что у главы пресс-службы Кремля выявили коронавирус, стало известно днем 12 мая. Песков сообщил журналистам, что проходит лечение в больнице.
Ранее Песков неоднократно говорил, что сотрудники администрации президента регулярно сдают анализ на коронавирус, а сам Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию 1,5 м при общении с помощниками и посетителями.