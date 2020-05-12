Пьяный белорус снес шлагбаум и прорвался через границу Литвы 10 12.05.2020, 17:20

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Фото: pasienis.lt

Но его автомобиль влетел в канаву.

Автомобиль VW Transporter на большой скорости снес шлагбаум, который был установлен на приграничной дороге с белорусской стороны. Миновав контрольную полосу на территории Литвы, микроавтобус влетел в специальную защитную канаву и застрял в ней, сообщает Служба охраны границ Литвы.

Сотрудники погранслужбы Варенского района Литвы задержали водителя. Нарушителем оказался 30-летний белорус, в крови которого содержалось 1,08 промилле алкоголя.

Белорус задержан, машину отвезли на пограничный пункт Варенского района.