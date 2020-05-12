Во Франции коронавирусом заразились более 1700 военнослужащих 12.05.2020, 17:32

За последние 24 часа во всей стране умерли 263 человека.

Во французских вооруженных силах коронавирусом заразился 1771 военнослужащий.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам министра, в рядах вооруженных сил по данным на 11 мая выявлен 1771 случай заболевания, в том числе случаи инфицирования на борту флагмана ВМФ Франции "Шарль де Голль".

Парли сообщила, что все моряки авианосца вылечились, за исключением одного моряка, который уже переведен из палаты реанимации, но находится в госпитале.

Общее количество заражений во французской армии, отметила министр, может достигать 5900 случаев.

Как сообщалось, за последние 24 часа от коронавируса во Франции умерли 263 человека, что более чем в три раза больше, чем накануне. Общее количество умерших с начала эпидемии выросло до 26 643.