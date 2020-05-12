Из-за коронавируса работники «Беларуськалия» пытаются уйти в отпуск 12.05.2020, 17:38

1,635

Фото: interfax.by

Известно, что недавно умер шахтер 4-го рудника от COVID-19.

Жители Солигорска сообщают о смерти в результате распространения коронавируса в городе и на ОАО «Беларуськалий». Чиновники и медики отметили, что ситуация не вызывает озабоченности, передает «Белсат».

Жители Солигорска сообщили, что от COVID-19 умер шахтер 4-го рудника Засимович. Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на коронавирус у него был положительный. С COVID-19 в больнице находится шахтер Дольников. Еще четыре человека, которые имели контакт с умершим Засимовичем, также находятся в больнице.

Медики солигорской больницы не стали разговаривать об этих случаях. Сначала главный врач Солигорской ЦРБ Ольга Белоус попросила перезвонить ей через 20 минут. Но через это время в приемной мы услышали, что у главного врача идет совещание.

На предприятии «Беларуськалий» информацию о смерти от коронавируса не подтверждают.

«У нас здесь, как говорится, никаких вспышек эпидемии нет и о недовольных людях я здесь ничего не слышал. Дело в том, что люди в любом случае умирают, поэтому комментировать, каким образом человек умер и из-за какой болезни – у меня такой информации нет. У нас, в принципе, два человека в течение двух кварталов уволены по этой статье (увольнение по смерти – Ред.), такое же количество человек (как и в прежние периоды – Ред.). Поэтому каких-то вспышек эпидемии у нас нет», – сказал Михаил Севрук, заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам.

По словам заместителя руководителя «Беларуськалия», ситуация под контролем и не вызывает озабоченности:

«У нас есть люди, которым попросту нечего делать, они и пишут. Все меры, которые возможны, у нас разработаны, много человек в отпусках. Есть работники, желающие быть дома, поэтому не мешаем им, максимально идем навстречу с учетом ситуации, но критических случаев нет. Поликлиника работает, врачи работают, в случае необходимости людей помещают в больницы», – говорит Михаил Севрук.

По словам Михаила Севрука, предприятие готово идти навстречу работникам, которые хотят изолироваться во время пандемии коронавируса.

«Есть разные варианты. Многие люди выбрали отпуска, но используют другие варианты. В каждом случае рассматриваем индивидуально», – уточнил Михаил Севрук.

Житель Солигорска Андрей Леонидович рассказал, что в городе растет число инфицированных коронавирусом и растет паника среди горожан. Число жертв коронавируса, по словам Андрея Леонидовича, довольно большое.

«У меня умерли мама и тетя, а вся семья – 9 братьев и сестер до сих пор на карантине. Ведь у нас был первый контакт с родителями. Я просил врачей, чтобы отпустили на похороны мамы, но мне не дали такой возможности, оставили в больнице», – рассказал Андрей Леонидович.

Мужчина говорит, что почти вся больница в Солигорске заполнена больными новым вирусом.

«Люди слышат с экранов телевизора, что это «психоз», поэтому ходят без масок и не заботятся о безопасности. А вот когда заражаются, то совсем иначе начинают относиться к этой ситуации», – говорит Андрей Леонидович.

Житель Солигорска объясняет, что убежден в переполненности больницы, так как медики пытаются выписывать пациентов как можно скорее. Мужчина считает, что еще не выздоровел окончательно и требует помощи, но врачи настойчиво предлагают ему возвращаться домой.

«Врачи чуть ли не принуждением уговаривают закрывать больничные и направляют на работу. Вот мне сегодня сказали, что если я не заберу документы, то милицию на меня вызовут. Я звонил в прокуратуру, Следственный комитет. Врач Олег Белоножко вчера набросился, мол, завтра выписывает меня, разъяренный был очень», – говорит Андрей Леонидович.