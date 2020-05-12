Польская нефтегазовая компания начала программу по использованию водорода в энергетике 12.05.2020, 17:45

Она планирует начать коммерческие продажи водорода и сопутствующих услуг.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG начала работу над проектами, направленными на использование водорода для производства электроэнергии и на автотранспорте, сообщили в компании, пишет nv.ua.

PGNiG изучит возможности хранения и передачи водорода по газовой сети. В будущем она хочет начать коммерческие продажи водорода и сопутствующих услуг. Компания подписала контракт на проектирование и строительство экспериментальной станции заправки водородом.

«В соответствии с ранее объявленными планами мы предприняли шаги, обеспечивающие постепенную диверсификацию бизнеса PGNiG Group. Мы настроены на создание новых водородных возможностей. Мы стремимся расширить наш ассортимент, чтобы получать доход от продаж нового топлива и сопутствующих услуг, а также способствовать увеличению общего объема продаж газообразного топлива компанией PGNiG», — заявил Ежи Квечинский, президент правления PGNiG.

По его словам, в течение четырех ближайших лет на научно-исследовательские работы, связанные с новой программой, PGNiG планирует потратить более 31 млн злотых (около $7,5 млн).

Передовым проектом новой программы является запуск научно-исследовательской станции для заправки водородных транспортных средств. PGNiG уже подписала соглашение с польско-британским консорциумом на его проектирование и строительство. Ввод в эксплуатацию станции планируется в 2021 году в варшавском районе Воля.