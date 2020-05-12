Коронавирус захватывает все больше школ в Минске 12.05.2020, 17:55

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иллюстрационное фото

Новые очаги Covid-19 в учебных заведениях столицы.

Новые очаги Covid-19 в учебных заведениях Минска. Заражение обнаружено в школах №38, №55 и №105, гимназии №4 и №30, детском саду №46, Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта, сообщает Telegram-канал «Баста!».

"Вчера вы писали о школах №84 и №94 в военном городке Уручье в Минске. В этом же районе находится детский сад №46, в котором также подтвержден Covid-19", - сообщает подписчик.

"У нас в гимназии №4 Минска очень странная ситуация. Сначала в чат пришло сообщение об опросе о коронавирусе и заболевших, а через несколько дней пришла информация о переводе всех детей класса на дистанционные уроки английского. Есть заболевшие или контакты первого уровня", - сообщает подписчик.

"В школе №105 на улице Хмелевского, 12А заболели несколько учителей. Они сейчас не на работе", - пишет читатель.

"Минский государственный профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта имени Юшкевича на улице Семашко, 3/1. Подтвержден коронавирус у учащейся 2-го курса группы проводников", - сообщает подписчик.

"Есть заболевший в гимназии №30 в Минске. Ученик 4-го класса. Информация из родительского чата. Большинство детей не посещают занятия по заявлению", - пишет читатель.

"Нашли коронавирус в школе №55 Ленинского района у мальчика из 8-го класса. Минск", - пишет читатель.

Минск, школа №38. Сегодня отправили один из пятых классов на самоизоляцию на 14 дней. У одного из учеников подтверждённый диагноз Сovid-19.

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