ЕС осудил задержания участников мирных протестов в Беларуси 2 12.05.2020, 18:08

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Все, кто были задержаны во время реализации своих фундаментальных прав, должны быть освобождены.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во вторник, 12 мая, осудил задержания участников мирных демонстраций в поддержку блогера Сергея Тихановского, прошедших в Беларуси 8 мая, а также активистов "Молодежного блока", которые 8 мая пронесли гроб по проспекту Независимости в Минске, протестуя таким образом против проведения парада Победы в условиях пандемии коронавируса.

Комментируя по просьбе DW эти задержания, Стано подчеркнул, что они стали нарушением фундаментальной свободы собраний. "Свобода собраний и объединений - это краеугольные камни демократии, и белорусские власти обязаны уважать и защищать их в соответствии с международными обязательствами страны", - указал дипломат.

По его мнению, задержания участников этих протестов вызывают особую обеспокоенность на фоне приближающихся президентских “выборов” в Беларуси. "Евросоюз выступает решительно против любых незаконных ограничений права на свободу мирных собраний", - заявил Стано, добавив, что ЕС регулярно поднимает этот вопрос в беседах с белорусскими партнерами, "особенно в рамках двустороннего Диалога по правам человека", и будет продолжать делать это в дальнейшем.

"Все, кто были задержаны во время реализации своих фундаментальных прав, должны быть освобождены, а их последующие судимости (связанные с этими задержаниями. - Ред.) - аннулированы", - заявил официальный представитель ЕС по внешней политике.