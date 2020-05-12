Брестские блогеры Кабанов и Петрухин госпитализированы из-за коронавируса 1 12.05.2020, 18:21

У Кабанова диагноз подтвердился.

Брестский блогер и активист Александр Кабанов в субботу, 9 мая, был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Сегодня диагноз подтвердился, о чем он сам рассказал tut.by.

Кабанов был госпитализирован в субботу, 9 мая: тогда он находился в гостях, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Приехавшие медики измерили давление и температуру, а затем доставили его в брестскую горбольницу, где врачи провели углубленное обследование. На следующий день Кабанов сдал тест на коронавирус.

— Сегодня, когда ко мне приходила врач, она сказала, что ей звонили и сказали, что да, подтвержденный положительный тест. Мне уже позвонили из Березы — знакомая из санэпидемстанции сказала, что по тебе пробивают контакты, — сообщил активист.

По словам Кабанова, неделю назад он был отпущен из ИВС, в котором провел 15 суток. Еще при поступлении туда у него была повышенная температура. Тогда приезжала скорая, медики сделали ряд стандартных процедур и предложили госпитализацию, но, так как никаких других симптомов не было, активист отказался.

Сам блогер чувствует себя нормально, серьезных проявлений болезни у него нет. Условия в больнице Александра Кабанова устраивают:

— В палате я один. Но я не знаю почему. Меня сначала положили в палату, где уже лежали три человека. Но потом начальство, я так понял, позвонило сверху и сказало: меня отдельно. И меня перевели в отдельную палату. Лежу один, хотя палата на двух человек.

Сам Александр Кабанов не исключает, что заразился примерно месяц назад. Тогда он принял приглашение друга на время самоизоляции пожить у него в дачном доме под Пинском. Его сопровождал блогер и активист Сергей Петрухин, который с подозрением на коронавирус со вчерашнего дня также находится в Брестской ЦГБ. По словам Кабанова, они иногда ездили в Пинск: в магазин или чтобы помыться, но всегда принимали меры предосторожности, хотя в городе на тот момент никто маски не носил.

В субботу в больницу блогера, помимо врачей, сопровождали сотрудники правоохранительных органов:

— Милиция приехала сюда и в течение двух дней дежурила. Хотели убедиться, положат меня в больницу или не положат, пойду я в воскресенье гулять по городу или не пойду. Сказали, что протокол административный на меня составлен по 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. — Прим.). И ночью дежурили два человека. Утром сменились. Им выдали защитные костюмы противочумные, маски, и вот они сидели возле палаты вдвоем дежурили.

По словам Кабанова, в еженедельной воскресной акции протеста в Бресте последний раз он участвовал примерно месяц назад.

— Я был на площади, мы были все в масках. У меня была дистанция от людей вообще большая достаточно — 5−7 метров, держался немножко в стороне ото всех, потому что я выступал с мегафоном. Выступил, прошлись, и я сразу же уехал назад в Пинск. Через неделю меня задержали и тогда уже обнаружили температуру, — рассказал активист.

Накануне в Бресте, напомним, прошел суд над блогером Петрухиным. Суд арестовал его на 15 суток за участие в несанкционированной воскресной акции 19 апреля, с которой тот вел онлайн-трансляцию.