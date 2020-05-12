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Януковича заочно арестовали по делу о Майдане

  • 12.05.2020, 18:32
Януковича заочно арестовали по делу о Майдане

На прошлой неделе экс-правитель Украины был заочно арестован по делу об узурпации власти.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда на YouTube "Судебной власти Украины".

Адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров за якобы их предвзятость. Также защита требовала вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

"Ходатайство (стороны обвинения, - ред.) удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога", - зачитал решение судья Алексей Соколов.


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