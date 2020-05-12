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Гендиректор ВОЗ отказался ехать в охваченную коронавирусом Беларусь

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  • 12.05.2020, 18:40
  • 7,113
Гендиректор ВОЗ отказался ехать в охваченную коронавирусом Беларусь
Тедрос Гебрейесуc

Тедрос Гебрейесус готов посетить страну только после окончания пандемии.

12 мая Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом. Как сообщает БелТА, инициатором разговора был руководитель ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ поинтересовался, какая поддержка нужна Беларуси. В ответ Лукашенко рассказал, что на сегодня беспокойство вызывают пневмонии, их лечению уделяется наибольшее внимание.

Лукашенко пригласил его приехать в Беларусь. Гебрейесус пообещал посетить нашу страну после окончания пандемии.

Напомним, после визита своих специалистов в Беларусь ВОЗ опубликовала рекомендации для нашей страны. В их числе были отмена всех массовых мероприятий, дистанционное обучение в школах и университетах, карантин для контактов пациентов с подтвержденным коронавирусом. Однако белорусские власти к этим рекомендациям не прислушались. После этого, например, был проведен военный парад и праздничный концерт на 9 мая.


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