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В среду в Беларуси ожидается до +15 градусов

  • 12.05.2020, 19:11
  • 1,723
В среду в Беларуси ожидается до +15 градусов
иллюстрационное Фотo

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки.

13 мая ночью в Беларуси ожидается малооблачная без осадков погода, сообщает Белгидромет.

Днем прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-западу пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер будет юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый.

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0...-4, в отдельных районах будет 1-3 тепла. Днем воздух прогреется до 9-15 со знаком "плюс".


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