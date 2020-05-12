Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» 8 12.05.2020, 19:20

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Фото: ТАСС

Глава «Роснефти» просит поддержки из-за падения цен на нефть.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил предпринять меры поддержки для нефтегазовой отрасли в условиях «драматического состояния» глобального рынка из-за пандемии и падения цен на нефть. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

Сечин рассказал, что для сохранения финансово-экономической стабильности в связи сокращением добычи компании в этом году придется оптимизировать инвестиционную программу на 200 миллиардов рублей, то есть до 750 миллиардов. Преодолеть же кризис, по мнению главы «Роснефти», удастся в течение двух-трех лет.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. <…> Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы», — ответил Сечин на вопрос президента о том, что чем может помочь государство для сохранения инвестиций в оптимальном объеме.

Кроме того, в качестве возможных мер поддержки глава «Роснефти» назвал перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, а также приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», — сказал Путин.

Ранее РБК рассказал о просьбе Сечина к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предоставить льготы для газовых проектов компании в Западной Сибири. Глава «Роснефти» предложил правительству снизить налоговые платежи для сложных газовых запасов в стране. В компании уточнили, что просят не об эксклюзивных льготах, а о равных условиях добычи для всех участников рынка.