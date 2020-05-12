Коронавирус обнаружен в Мстиславском райисполкоме 1 12.05.2020, 19:29

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иллюстрационное фото kp.by

Вирус также выявлен у большей части эпидемиологов Мстиславского района.

"Вирус выявлен у большей части эпидемиологов Мстиславского района. Болен главврач Мстиславского районного центра гигиены и эпидемиологии. В нескольких школах района педагоги отправлены на карантин из-за вспышек коронавируса.

Часть сотрудников Мстиславского райисполкома на самоизоляции", - пишет телеграм-каналу “Баста!” житель Мстиславля Могилевской области.

"Работников Мстиславского райисполкома отправили на самоизоляцию, как контакты первого уровня. Есть зараженные сотрудники", - сообщает источник в райисполкоме.

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