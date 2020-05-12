Работников предприятия «Минский мебельный центр» отправляют заражаться коронавирусом 12.05.2020, 19:38

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фото: mpravda.by

Их принудительно отправляют проходить плановый медосмотр.

Работников предприятия "Минский мебельный центр" (ММЦ), расположенного в Молодечно Минской области принудительно отправляют проходить плановый медосмотр, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Администрация ММЦ массово отправляет своих рабочих заражаться коронавирусом, - пишет сотрудник предприятия. - При этом на самом предприятии очень много рабочих находятся на больничных. Были два или три подтвержденных случаев Covid-19. Эти рабочие до сих пор на больничных. Помещения не дезинфицируют. Повесили только антисептики и раз в две недели выдают по дешевой масочке".

Медосмотры работников отправляют проходить в поликлинику №2, расположенную на улице Великий Гостинец, 67. Несколько дней назад наши читатели присылали фото, на котором видно, как из соседнего дома забирают женщину, у которой подозревают коронавирус.

фото: телеграм-канал “Баста!”

фото: телеграм-канал “Баста!”

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