Лукашенко в панике из-за смертности от коронавируса в Беларуси 30 12.05.2020, 20:00

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Он пытается переложить ответственность на Минздрав.

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по коронавирусу в Минске, передает БелТА.

«Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль», - заявил диктатор.

При этом Лукашенко не собирается уделять внимания коронавирусу, его интересуют пневмонии.

«Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19, а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным, - сказал он. - У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии».

Также правитель признал, что в больницах не хватает мест, и коронавирусных больных начали размещать в санаториях. Речь шла о Гродненской области, где выписывают из больниц не вылечившихся людей на долечивание в санатории.

«Хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц - ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей», - сказал правитель.

Лукашенко считает, что закрытая обстановка инфекционных больниц в том числе психологически давит на людей, учитывая невозможность даже выйти на улицу. «Поэтому если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение. Я поручал: Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации. - Прим) и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске», - рассказал правитель.

Отметим, по официальным данным в Беларуси от коронавируса умерли 142 человека. Однако по информации независимых СМИ и блогеров, в стране от COVID-19 скончались несколько тысяч человек. Властям становится все труднее скрывать массовые смерти от коронавируса.