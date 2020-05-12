«Детей в школу не отправлять» 12.05.2020, 20:24

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Класс минской СШ №38 изолирован по домам.

Один из классов минской школы №38 отправлен на самоизоляцию. “Уважаемые родители. Класс на изоляции. Детей в школу не отправлять. Меня тоже не будет. Всем здоровья. Берегите себя”, — написала классный руководитель в родительском чате в “Вайбере”.

Без веских причин в Беларуси, где коронавирус — не повод для того, чтобы переводить учащихся на дистанционное обучение или переносить централизованное тестирование, школьников на самоизоляцию отправлять не будут. Чтобы разобраться в ситуации, мы дозвонились до директора 38-й школы. Однако он разговаривать с нами не захотел и отправил в управление образования.

— Я владею количественной информацией. На сегодняшний день во Фрунзенском районе по болезни отсутствуют 1,3% детей. А ваш вопрос вне моей компетенции. И что некоторые классы на самоизоляции, мне тоже неизвестно, — ответила “Еврорадио” начальник управления по образованию Фрунзенского района Ирина Чернявская.

Информацию на условиях анонимности удалось получить у одного из сотрудников школы. “Есть класс на изоляции, и не один. Это связано с болезнью педагога. Тест на коронавирус у него положительный. Несколько учителей изолированы”, — рассказал он.

Изначально положительным оказался тест на COVID-19 у одного из педагогов. Этот учитель проводил занятия в разных кабинетах, контактировал с детьми и другими учителями. Все, кто с ним общался, — возможные контакты первого уровня. Как рассказал наш источник, в этой ситуации администрация школы распорядилась, чтобы некоторые учителя не выходили на работу из-за того, что они могут оказаться инфицированы.

По словам источника, на уроки ходят по 3-5 учеников из класса, иногда эта цифра доходит до 12. На домашней изоляции сейчас находятся 5 педагогов. Все они будут ждать результатов тестов, которые им должны сделать сегодня.