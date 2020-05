В Великобритании суточные потери от коронавируса выросли в три раза

Общее количество умерших от инфекции достигло 32 692 человек.

В Великобритании снова выросли суточные потери от коронавирусной инфекции. Как сообщается в Twitter министерства здравоохранения Соединенного Королевства, за последние 24 часа умерли 627 пациентов.

Таким образом, суточные потери выросли в три раза – накануне было подтверждено 210 летальных исходов.

Общее количество умерших от инфекции достигло 32 692 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусная болезнь была диагностирована у 226 463 человек (у 3403 из них – за последние сутки).

Статистику о выздоровевших минздрав Великобритании не публикует.

Соединенное Королевство занимает второе место в мире по количеству умерших после США и четвертое по числу заболевших (после США, России и Испании).

As of 9am 12 May, there have been 2,007,146 tests, with 85,293 tests on 11 May.



1,460,517 people have been tested of which 226,463 tested positive.



As of 5pm on 11 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 32,692 have sadly died. pic.twitter.com/NMiQRpH7hP