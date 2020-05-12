В Великобритании суточные потери от коронавируса выросли в три раза 12.05.2020, 20:26

1,702

Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Общее количество умерших от инфекции достигло 32 692 человек.

В Великобритании снова выросли суточные потери от коронавирусной инфекции. Как сообщается в Twitter министерства здравоохранения Соединенного Королевства, за последние 24 часа умерли 627 пациентов.

Таким образом, суточные потери выросли в три раза – накануне было подтверждено 210 летальных исходов.

Общее количество умерших от инфекции достигло 32 692 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусная болезнь была диагностирована у 226 463 человек (у 3403 из них – за последние сутки).

Статистику о выздоровевших минздрав Великобритании не публикует.

Соединенное Королевство занимает второе место в мире по количеству умерших после США и четвертое по числу заболевших (после США, России и Испании).