Закрывается старейший универсам Минска 3 12.05.2020, 20:37

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Универсам передадут во владение городу.

Старейший минский универсам «Столичный» закрывается. Такую информацию корреспонденту агентства «Минск-Новости» подтвердили в ОАО «ЦУМ», которому он принадлежал.

Универсам передадут во владение городу. Дальше власти столицы будут распоряжаться объектом.

Подробности о закрытии «Столичного» сообщат позже.

«Столичный» — старейший универсам Минска, который начал работу еще в 60-е годы прошлого века.