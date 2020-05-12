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Закрывается старейший универсам Минска

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  • 12.05.2020, 20:37
  • 3,083
Закрывается старейший универсам Минска

Универсам передадут во владение городу.

Старейший минский универсам «Столичный» закрывается. Такую информацию корреспонденту агентства «Минск-Новости» подтвердили в ОАО «ЦУМ», которому он принадлежал.

Универсам передадут во владение городу. Дальше власти столицы будут распоряжаться объектом.

Подробности о закрытии «Столичного» сообщат позже.

«Столичный» — старейший универсам Минска, который начал работу еще в 60-е годы прошлого века.


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