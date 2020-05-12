«Сын сидел один в раздевалке из-за коронавируса у бабушки» 2 12.05.2020, 20:46

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иллюстрационное Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Мужчина пожаловался на травлю ребенка в детском саду.

Семья Егора столкнулась с неприятной ситуацией в детском саду из-за того, что у бабушки ребенка был обнаружен коронавирус. Мужчина называет случившееся настоящей травлей, пишет rebenok.by.

Он утверждает, что его семья не контактировала с заболевшей, и у санстанции претензий к ним нет.

Егор говорит, что теща заболела около трех недель назад.

— Теща простыла, как она думала, и болела около недели, а потом попала в больницу по другому вопросу, но так как она поступила с симптомами простуды, ей сделали тест на коронавирус. 7 мая пришел положительный результат. Мы с ней не общались с тех пор, как закончились весенние каникулы в школе. Она учитель, и была очень загружена в связи с тем, что некоторые дети учились удаленно. А после того как появились признаки простуды, мы решили не контактировать с ней на всякий случай.

По словам мужчины, у санстанции претензий к его семье нет. Специалист выяснила, что члены семьи не являются контактами первого уровня, у них не брали тесты.

Однако санстанция передала информацию о болезни тещи в школу, класс учителя отправили на карантин. Город маленький, эти новости быстро добрались до детского сада, куда Егор водит сына.

— Когда жена забирала сына, ее не пустили в сад, а ребенка демонстративно вывели на улицу перед другими родителями. Оказалось, что сын просидел в раздевалке около часа вдали от других детей.

На следующий день Егор сам повел сына в детский сад и пригрозил обратиться в отдел образования, если ребенка снова оставят в раздевалке.

— Сотрудники сада сказали, что хотели бы получить справку о том, что мой сын не болен коронавирусом. Где я ее должен взять, если нам не делали тесты?

Позже директор детского сада принесла свои извинения семье Егора от всего коллектива, но слухи по городу уже распространились. По словам мужчины, на улице в них тыкают пальцами и обходят стороной.

Информация о том, что в семье больны коронавирусом, но не хотят изолироваться, попала в телеграм-канал с 65 тысячами подписчиков.

В итоге Егор с женой решили сдать тесты на коронавирус, чтобы развеять слухи и остановить травлю их семьи. Санстанция пошла им навстречу. Тест взяли в субботу 9 мая, первые результаты пришли отрицательные. Будет также повторное тестирование.

В местной санстанции нам отказались комментировать этот случай, но в редакции есть запись разговора героев с работником службы. Специалист провела опрос и заключила, что герои не являются контактами 1 и 2 уровня.

Но семью предупредили о том, что если вскроется случай обмана (выяснится, что они все-таки контактировали с тещей или в ближайшее время заболеют), они понесут за это уголовную ответственность.

Когда могут не пустить ребенка в детский сад?

Если допустить, что герои не общались с бабушкой продолжительное время и ребенок действительно не был контактом первого-второго уровня, могут ли его все равно не пустить в сад?

Мы позвонили в отдел воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома. Специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Елена Макаревич объяснила, в каких случаях родителей попросят остаться с ребенком дома.

— Логично, что ребенка не пустят в детский сад, если он находится в списках санстанции контактов первого или второго уровня.

В остальных случаях все рассматривается индивидуально. Есть такое понятие, как утренний прием ребенка в детском саду, и если самочувствие воспитанника вызывает сомнения, ему могут измерить температуру.

— По правилам утром воспитатель интересуется у родителей или у того, кто приводит ребенка в детский сад, о самочувствии ребенка, визуально его осматривает, при необходимости измеряет температуру. Если у ребенка повышенная температура, его возвращают родителям. Если температура поднялась в течение дня, ребенок изолируется до тех пор, пока родители не заберут его домой. Некоторые родители сообщают, что в детских садах сейчас каждое утро стали измерять температуру детям. Специалист говорит, что таких требований при приеме детей в дошкольное учреждение нет.

— Может быть, на местном уровне администрация района такой документ и издала. Сейчас повышенное внимание уделяется приему детей в дошкольное учреждение в связи с эпидемиологической ситуацией, но никаких изменений у нас не было.

По словам Елены, медицинскую справку в детском саду могут потребовать только в одном случае — после болезни ребенка.

— Даже если ребенок отсутствовал в дошкольном учреждении длительное время по заявлению родителей, справка как не требовалась раньше, так не требуется и сейчас. Согласно санитарным нормам и правилам медицинскую справку нужно предоставить в детский сад только после болезни ребенка.

Елена Макаревич говорит, что главные меры профилактики в детских садах — это выполнение санитарно-гигиенических норм: частое мытье рук, проветривание помещений, включение бактерицидных ламп и пр.

— Рекомендовано ограничить перемещение сотрудников детского сада в рамках одной группы и предусмотреть принятие иных мероприятий, направленных на разобщение детей. Также есть рекомендации не объединять группы воспитанников.

Для справки

К контактам первого уровня относятся те, у кого был тесный контакт с заразившимся COVID-19 в течение 14 дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного.

К контактам второго уровня относятся те, у кого был возможный контакт с инфицированным в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного.