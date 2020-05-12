Блогера и оператора «Белсата» дважды наказали сутками 1 12.05.2020, 21:01

фото с сайта: mspring.online

Михаил Аршинский назвал это дело политическим и обвинил милицию в мести.

12 мая оператора Михаила Аршинского, который сотрудничает с «Белсатом», уже второй раз судили за ведение стримов с несанкционированных акций в Могилеве.

11 мая Михаил Аршинский уже получил 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 5 мая он снимал, как милиция задержала автодом блогеров «Страны для жизни» на Витебском проспекте в Могилеве. Судья Октябрьского суда Татьяна Михайлова признала, что Аршинский принимал активное участие в несанкционированном мероприятии и присудила оператору 10 суток ареста.

Михаил Аршинский. Фото: Belsat.eu

12 мая в суде Ленинского района продолжилось рассмотрение аналогичного дела Аршинского – за стрим из-под ИВС, где 6 мая собрались люди в поддержку задержанного блогера Сергея Тихановского. Тогда около 100 человек пришли к изолятору, чтобы выяснить судьбу Тихановского. 8 мая на первом заседании по делу Михаил Аршинский заявил ходатайство, чтобы ему дали время найти адвоката. Судья Оксана Ратникова дала время до 16:00 12 мая. Но сразу после суда Аршинского снова задержали и доставили в изолятор временного содержания – адвоката он себе найти просто не мог.

Это месть со стороны милиции

«Очередное политическое дело. Всех нас судят, будто мы виноваты. Это в принципе ожидаемо, если учесть ту страну, где мы живем. Мне дают сутки, я расцениваю это, как и свои штрафы за сотрудничество с «Белсатом», исключительно как политическое давление. Возможно, это месть МВД. Очень им было больно, когда они опозорились и в этом деле [когда останавливали автодом «Страны для жизни» на Витебском проспекте в Могилеве. –]. я очень много видео наснимал особенно с их участием», – сказал Михаил Аршинский.

Михаил Аршинский был задержан вечером 7 мая. С тех пор он находится на сутках в изоляторе. На сегодняшнее заседание друзья и соратники Аршинского принесли ему передачи с печеньем, водой и книгами.

Фото: Belsat.eu

На суде 12 мая Михаил Аршинский заявил, что у изолятора временного содержания 6 мая он выполнял редакционное задание для сайта 6tv.by. Первоначально судья отклонила ходатайство Аршинского вызвать редактора сайта в качестве свидетеля по делу. В качестве свидетеля заслушали только милиционера.

Заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Павел Башаримов на суде свидетельствовал, что Аршинский является видеоблогером и освещает оппозиционные мероприятия. Башаримов видел Аршинского у здания ИВС 6 мая, где состоялся митинг.

«Люди хотели видеть начальника ИВС, после приехали милиционеры и попросили людей разойтись. Аршинский задавал гражданам вопросы и снимал все это на камеру», – сказал на суде Башаримов.

Аршинский пояснил, что находился 6 мая под ИВС, как журналист. На видео слышны его комментарии «люди пошли», «граждане обратились» и они были адресованы не участникам, а зрителям. Но судью интересовало только то, был ли Аршинский в тот день под ИВС.

Михаил Аршинский в суде. Фото: Belsat.eu

Аршинский еще раз подал ходатайство вызвать в качестве свидетеля редактора сайта 6tv.by, и на этот раз получил согласие. Дмитрий Соловьев, редактор 6tv.by, заверил, что 6 мая Аршинский снимал события под ИВС в Могилеве по его редакционному заданию, как внештатный журналист сайта.

Свою вину оператор не признал. По мнению Аршинского, никакого митинга и шествия у ИВС не было, а после предупреждения со стороны милиции люди сразу разошлись. Михаил считает, что власти видят в журналистах определенную угрозу и массовыми судами с сутками пытаются сбить волну недовольства людей.

Судья Оксана Ратникова признала Аршинского виновным и присудила ему 11 суток административного ареста.

Всего в Могилеве за акции встречи и поддержки блогера Сергея Тихановского задержано 18 человек, среди которых журналисты, блогеры, активисты и простые жители Могилева. Суды Ленинского и Октябрьского районов Могилева рассматривали дела по статье 23.34 КоАП 3 дня и всех обвиняемых признали виновными. Наказание для задержанных было одно – сутки. Кроме Татьяны Сиваченко – ей дали 25 базовых штрафа (Br 675), хотя перед судом она также отсидела 3 суток в изоляторе.

Фото: Belsat.eu

Нерассмотренным на сегодня остается только дело жителя Могилева Игоря Щемелева. Его задержали якобы за участие во встрече автодома «Страны для жизни», но он встречал его не физически, а виртуально. 5 мая, когда на Витебском проспекте в Могилеве милиция остановила автодом с блогерами и к машине начали подтягиваться люди, Игорь Щемелев, по его словам, находился дома с семьей и смотрел стримы через интернет. 11 мая на суд над Щемелевым свидетели так и не явились, никакие доказательства его вины озвучены не были, рассмотрение дела перенесено на 14:30 14 мая.