Главный тренер «Ислочи»: В команде есть какие-то простудные 12.05.2020, 21:05

Виталий Жуковский

Фото: fcisloch.by

Медик «Ислочи» возил игрока делать тест на коронавирус.

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал об обстановке в команде, передает «Трибуна».

– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка у вас? Все здоровы?

– Есть какие-то простудные. Это надо с доктором общаться. Он все там контролирует. Мы в его работу не лезем.

– А сдавали эти ребята тесты на коронавирус?

– Планируется. Кого-то он возил. Я не знаю. Надо с ним общаться. Он у нас этим занимается. Я не должен туда точно лезть.

– А это футболисты основного состава получается?

– Еще раз говорю – надо с доктором разговаривать. Не могу дать какую-то информацию, потому что он занимается. То же самое, если он начнет про тактику рассказывать мою. Пускай он работает, с ним общайтесь.