Бобруйских гимназистов заставляют ходить на занятия по допризывной подготовке 12.05.2020, 21:25

Бобруйская гимназия № 3

иллюстративное фото: official publication

Ученикам не разрешили именно этот предмет изучать дистанционно.

В Бобруйской гимназии требуют лично посещать курсы допризывной и медицинской подготовки. Другие предметы можно изучать дистанционно.

В редакцию «Радыё Свабода» обратились ученики Бобруйской гимназии № 3, которые, по их словам, уже два месяца обучаются дистанционно, мало кто учится в режиме офлайн. Но 11 мая ученики были вынуждены идти в школу для прохождения допризывной и медицинской подготовки - под угрозой неаттестации в течение года по всем предметам.

«И это почему-то нельзя сделать дистанционно, все должны быть», - говорят гимназисты. В их гимназии одна неделя отводится на допризывную и медицинскую подготовку.

Они добавляют, что «не для этого они провели 2 месяца в самоизоляции, чтоб потом прийти в класс, где будет много людей».

Директор гимназии Владимир Сакович сказал, что он только что вышел из отпуска, и посоветовал позвонить в отдел образования.

Начальник управления образования Бобруйского городского исполнительного комитета Елена Лисица пояснила, что в Беларуси нет понятия «дистанционное обучение».

«Согласно Кодексу об образовании, это не предусмотрено. Я считаю, что мне не нужно комментировать эту ситуацию. Учебный процесс во всех школах и гимназиях идет в обычном режиме. И все спорные ситуации и проблемные вопросы решены. Я не буду давать больше комментариев», - сказала Лисица.

Через некоторое время ученики рассказали, что в гимназии якобы был обнаружен человек с коронавирусом.

«Я не знаю, по какой причине - из-за вашего звонка или из-за коронавируса - но нас переводят на дистанционное обучение!»