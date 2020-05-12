Коронавирус атакует Чашникский район 12.05.2020, 21:38

иллюстрационное фото Reuters

В Новолукомльской центральной районной больнице более 50 случаев заражения.

Коронавирус распространяется в Чашникском районе Витебской области. Более 50 случаев заражения в Новолукомльской центральной районной больнице. Есть умершие, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Учителя и администрация школы в деревне Кащино, которые переболели коронавирусом, получили больничные справки. В них указаны коды болезней, которые соответствуют малярии, замене сустава, операции по исправлению перегородки носа – все, что угодно, но только не коронавирус", - пишет читатель.

"В тяжёлом состоянии с короновирусом находится врач-хирург Центральной районной больницы Новолукомля. Заболела также его жена. Заразился исполняющий обязанности главного врача Чашникского районного центра гигиены и эпидемиологии и его жена.

11 мая в витебской больнице умерла 60 летняя жительница Новолукомля Лидия С. Она много лет работала учителем математики в школе №2 Новолукомля и только пару лет назад вышла на пенсию. Предположительно заболела она при посещении больницы, куда чуть позже и попала. Потом ее состояние ухудшилось, госпитализировали в Витебск. 10 мая отказали почки и чуть не перестало биться сердце. Вечером 11 мая женщина умерла", - пишет житель Новолукомля.

"В Новолукомльской центральной районной больнице выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом", - сообщил сотрудник больницы.

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