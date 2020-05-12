В бюджете «Газпрома» обнаружили «дыру» на $10 миллиардов 1 12.05.2020, 22:29

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Резкое падение цен и спроса на газ в Европе продолжают рвать в клочья бюджет «Газпрома».

По итогам 2019 года компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, стала убыточной по денежным потокам. «Газпром» потратил на капитальные стройки на 190 млрд рублей больше, чем от получил от операционной деятельности, пишет finanz.ru.

Наступивший 2020 год вместо облегчения принес резкое ухудшение ситуации. В апреле спотовые цены на европейских газовых хабах опустились до 60 долларов за тысячу кубометров и оказались ниже российских (63 доллара в Ленобласти, 67 долларов - в ЮФО). По итогам года «Газпром», вероятно, снова получит отрицательный денежный поток из-за рекордно низких цен на газ, прогнозирует Fitch.

«Кассовый разрыв» в бюджете придется покрывать за счет долга. Компании может потребоваться занять 10 млрд долларов, оценивает аналитик агентства Дмитрий Маринченко.

С начала года «Газпром» дважды выходил на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте, разместив евробонды на 3,9 млрд долларов. Впрочем, около половины этой суммы ушло на погашение уже имеющихся долгов: в феврале «Газпром» погасил евробонды на 800 млн долларов, в марте - на 1 млрд евро, в сентябре предстоят выплаты еще на 500 млн долларов.

В 2019 году средняя цена реализации российского газа в ЕС упала на 12,2%, до 210 долларов за тысячу кубометров, а в 2020-м «Газпром» закладывает в бюджет уровни еще на треть ниже - 133 доллара за тысячу кубометров с возможным падение до 70 долларов летом, сообщил в ходе телеконференции 29 апреля начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

Экспорт в Европу при этом снизится на 17%, до 166 млрд кубометров, предупредил топ-менеджер. Таким образом, «Газпром» может потерять половину выручки на своем самом рентабельном рынке.

В январе-апреле поставки российского газа в Европу упали на 20%, отмечают эксперты Центра энергетики «Сколково». «Газпром» торгует по долгосрочным контрактам, и поэтому его поставки дороже, чем на спот-рынке, что бьет по интересу покупателей.

фото с сайта: finanz.ru

Чтобы увеличить объемы, компания активно продает газ на электронной торговой площадке (ЭТП), однако цены там ниже 100-долларовой отметки. По итогам апреля реализовано 2,2 млрд кубометров по 97 долларов в среднем.

Коронавирусный кризис заставляет «Газпром» резать расходы. В конце апреля компания заявила о возможном сокращении инвестпрограммы на текущий год на 216 млрд рублей, решение будет принято по итогам полугодия.

Значительно сильнее инвестпрограмма может сократиться в последующие годы - не менее чем на 285 млрд рублей в 2021 году и 448 млрд рублей в 2022-м, рассказали «Ведомостям» участник правительственных совещаний и человек, близкий к «Газпрому».

В ПХГ Европы на 28 апреля находилось 66 млрд куб. м газа, что на 15 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Поскольку «черных лебедей» сродни вопросу транзита через Украину в следующем году не ожидается, скорее всего, летом трейдеры заполнял хранилища примерно на 90%, прогнозируют в «Сколково»: в таком случае потребность в закачке не превысит 30 млрд кубов.