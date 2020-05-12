Фотофакт: «Скорые» массово приезжают к домам жителей Минска 1 12.05.2020, 22:32

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Новые фотографии из столицы.

Новые фото из Минска. Медики проверяют состояние жителей города, у которых подозревают заражение Covid-19 . Некоторых госпитализируют, пишет телеграм-канал «Баста!».

Фото сделаны во дворах домов по адресам Руссиянова 13/2, Слободская 151, Лучины, 48, Шамякина, 15, Дзержинского, 119, а также в микрорайоне Каменная Горка.

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