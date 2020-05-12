«У директора коронавирус» 12.05.2020, 22:47

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Фото: burst.shopify.com

Что происходит в минских школах.

Который день в редакцию приходит информация о случаях заболевания COVID-19 в школах Минска. О том, что происходит в этих учебных заведениях с учениками и учителями, в материале tut.by.

— Мой ребенок учится в СШ № 19 имени Янки Купалы в Минске, — рассказывает один из пап. — 4 мая в родительском чате появилась информация, что в школе коронавирус. Выявили его у одного из учеников 9 класса. Учителя, которые вели уроки в этом классе, отправлены на самоизоляцию. Нас предупредили: если мы собираемся вести детей в школу, учитывать эту ситуацию. Меня интересует такой момент: если часть учителей на больничном, не останутся ли дети без уроков?

В администрации школы уточняют: коронавирус выявили у двух учениц. Девочки учатся в разных классах. Одна из них, отметили в учебном заведении, заболела до каникул, «на тот момент она не ходила в школу», о болезни второй стало известно в начале мая. После этого одноклассников, которые оказались контактами первого уровня, а также 12 учителей отправили на самоизоляцию.

— Школа работает в штатном режиме, обеспечивается замена учебных занятий, — пояснили ситуацию в учебном заведении. — На сегодняшний день по результатам тестов девять учителей уже вышли на работу.

Обеспокоены ситуацией и родители, чьи дети учатся в СШ № 22 Минска. Они сообщают, что в школе заболел педагог. По словам мам и пап, взяли тест на COVID-19 и отправили на самоизоляцию только тех детей, у кого преподавала учительница.

— В школе часть учителей находятся на больничном, на уроки приходят замещающие преподаватели.

Директор СШ № 22 Оксана Довнар говорит, что школа работает в нормальном режиме. Действительно, уточняет она, у преподавателя иностранного языка подтвердился COVID-19. Последний раз учительница была на работе 25 апреля. Затем все ушли на выходные.

— Дети в классах, где она преподавала, и педагоги, с которыми пересекалась, сейчас на самоизоляции — они контакты первого уровня, — говорит директор.

Дети, с которыми пересекались эти ученики, считаются контактами второго уровня. Они продолжают работать и учиться. Директор отмечает, что учеников в классах сейчас немного, учителя тоже общаются друг с другом минимально, поэтому людей на самоизоляции оказалось немного.

Фото: Reuters

— В среду в школе стали обсуждать, что у нашего директора коронавирус, — рассказывает один из учеников, который ходит в школу во Фрунзенском районе Минска. — В пятницу один из учителей нам это подтвердил и отпустил домой. Говорят, все завучи на строжайшем карантине.

Папа ребенка сообщает, что «детям настойчиво рекомендуют не посещать занятия». «У старшего в классе из 25 человек ходят двое», — отмечает отец.

В учебном заведении комментировать ситуацию не стали и посоветовали обратиться в управление образования администрации Фрунзенского района Минска. Начальник управления Ирина Чернявская сообщила, что директор на больничном. Что именно с ней, уточнять не стала.

— Школа работает, завучи и учителя на месте, — говорит Ирина Чернявская. — Сегодня, например, я общалась с замом, которая исполняет обязанности директора, она в школе. Зам по хозяйственной части — тоже.

По словам собеседницы, в данной школе, как и в других учебных заведениях, многие дети учатся из дома. Во всех школах района в первую смену на занятия приходит 27,4 процента детей, во вторую — 29 процентов. На данный момент среди школьников района болеет 1,4 процента детей. Это вовсе не значит, что у них коронавирус, подчеркнула собеседница, это «общее количество заболевших учеников».

Сообщают читатели и о том, что COVID-19 у учительницы из гимназии № 19 Минска. В администрации школы подтвердили: у одной из учительниц начальных классов тест дал положительный результат. Дети, у которых она преподавала, сразу же были отправлены на самоизоляцию.

— Две недели их самоизоляции уже закончились, и сегодня они приступили к занятиям, — отмечают в администрации школы. — Учитель еще на больничном.