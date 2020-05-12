В Беларуси отменили два футбольных матча из-за коронавируса 1 12.05.2020, 22:59

2,492

Началось.

Бюро исполкома АБФФ приняло решение о переносе двух матчей чемпионата Беларуси.

Перенесена игра 9-го тура высшей лиги «Минск» – «Неман», которая должна была пройти на стадионе «Трактор» в Минске 15-го мая.

Также перенесли матч 5-го тура первой лиги «Арсенал» Дзержинск – «Локомотив» Гомель, который должен был состоятся на стадионе РЦОР-БГУ в Минске 16-го мая.

Данное решение принято в связи с тем, что у футболистов дзержинского «Арсенала» и «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

«Продолжаем принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований.

На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – сообщает АБФФ.