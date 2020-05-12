Коронавирус выявлен на заводе «Могилевтрансмаш»
- 12.05.2020, 23:02
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COVID-19 подтвержден как минимум у трех работников.
Вспышка Covid-19 на заводе "Могилевтрансмаш". Как минимум у трех работников подтвержден Covid-19, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Моя мама работает на заводе "Могилевтрансмаш", который является филиалом ОАО МАЗ. На заводе уже три человека с подтвержденным Covid-19. Один – из отдела внешней комплектации, еще один - из транспортного цеха", - сообщает читатель из Могилева.
"В отделе внешней комплектации у одного из работников "Могилевтрансмаша" подтверждён Covid-19. Весь отдел отправлен домой, возможно на длительную самоизоляцию", - сообщает работник завода.
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