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Коронавирус выявлен на заводе «Могилевтрансмаш»

  • 12.05.2020, 23:02
  • 1,170
Коронавирус выявлен на заводе «Могилевтрансмаш»
фото: yandex

COVID-19 подтвержден как минимум у трех работников.

Вспышка Covid-19 на заводе "Могилевтрансмаш". Как минимум у трех работников подтвержден Covid-19, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Моя мама работает на заводе "Могилевтрансмаш", который является филиалом ОАО МАЗ. На заводе уже три человека с подтвержденным Covid-19. Один – из отдела внешней комплектации, еще один - из транспортного цеха", - сообщает читатель из Могилева.

"В отделе внешней комплектации у одного из работников "Могилевтрансмаша" подтверждён Covid-19. Весь отдел отправлен домой, возможно на длительную самоизоляцию", - сообщает работник завода.

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