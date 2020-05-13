В Гомеле поднимается волна коронавируса, ситуация близка к критической 4 13.05.2020, 7:34

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Фото: РИА «Новости»

Эпидемия COVID-19 может поразить Гомельскую область с особой силой.

Эпидемия коронавируса разгорается в регионах Беларуси. В Гомельской области все чаще жертвами COVID-19 становятся люди младше 40 лет. Очевидцы сообщают, что в самом Гомеле зараженных коронавирусом «скорые» забирают даже по ночам.

Общественный активист из Гомеля, представитель Белорусского Национального Конгресса Алесь Евсеенко в интервью Charter97.org рассказал, почему эпидемия может поразить Гомельскую область особенно сильно.

- Как ваша семья переживает эпидемию COVID-19? Затронула ли болезнь кого-то из ваших знакомых?

- Да, эта эпидемия непосредственно ударила по хорошо знакомым мне людям. Подруга нашей семьи сейчас часто ездит в Минск, потому что ее сына положили в больницу с коронавирусом. У него в детстве была тяжелая форма астмы, поэтому болезнь протекает непросто, хотя сейчас состояние, слава Богу, стабильное. В данное время сын нашей знакомой находится в реанимации… Знаете, всегда тяжело узнавать такие новости, надеемся, что все закончится благополучно.

Есть еще огромный риск для нашей семьи заразиться коронавирусом: моя жена работает в школе, а власти наотрез отказываются вводить карантин. А ведь дети, по большому счету, являются «невидимыми» переносчиками этой инфекции: сами они часто болеют бессимптомно и шанс заразиться от них довольно большой. Почему этого не хотят понимать на уровне Минздрава и Минобразования?

Люди и сами стараются не пускать детей в школы: вчера в одном классе моей жены было пять человек, во втором – 12. Как минимум, всегда по пол-класса отсутствует, но никого не отпускают на «каникулы». Эта странная «война» против родителей и учителей вносит дополнительное напряжение.

- Как выглядит реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Гомеле и области?

- Лучше всего это можно понять не из так называемых «сводок» Минздрава, а со слов людей, работающих в медучреждениях.

Наша родственница работает в городской инфекционной больнице и говорит, что вирус в городе и области свирепствует, эпидемия набирает силу. Люди это интуитивно чувствуют, но многие не знают, что делать. Например, нашей родственнице перестали звонить даже подруги - как будто они боятся заразиться через телефон.

Зато мы точно знаем, что в Гомеле стремительно растет количество заболевших COVID-19 и все чаще умирают люди. Каждый день на улицах можно увидеть целые вереницы «скорых», штук по пять в ряду, которые едут на массовые вызовы.

При этом власти жалко и нелепо пытаются скрыть масштабы заболеваемости. Недавно был показательный случай: в многоэтажный дом, где живут мои знакомые, приехала бригада медиков в костюмах «космонавтов». Люди всполошились, начали у них расспрашивать, что происходит. И знаете, что они ответили? «Соседи вызвали - тараканов травить»…

Понятно, что врачи действовали по спущенной сверху инструкции: скрывать по возможности все факты об эпидемии. В этом смысле претензий к рядовым медикам нет. Напротив, люди им сочувствуют. Среди медперсонала коронавирусом у нас болеет огромное количество людей - в десятки раз больше, чем в странах ЕС. У нас, в Гомеле, коронавирус «косит» врачей областного онкологического диспансера и областной клинической больницы. Люди жалеют врачей, они ведь как солдаты на «передовой».

Совсем другое отношение - к чиновникам от медицины, да и вообще к чиновникам. К ним напряжение в обществе растет, народ в открытую возмущается.

- В чем выражается это возмущение?

- Понимаете, местные исполкомы стали чем-то вроде «неприступных крепостей» посреди бушующего в городе коронавируса.

Люди рассуждают так: чиновники сделали все, чтобы не заразиться самим. Они думают только о себе, а для простого народа не оставили «спасательных шлюпок».

Чиновники, если пожелают, могут и детей не пускать в школы - им все равно поставят оценки, какие нужно. В Гомеле сейчас не войдешь ни в один исполком: там стоит милиция, не впускают никого. Если надо – приноси документы, передадим. Пробиться через такой «погранпост» практически нельзя.

Хотя и с этими «крепостями» случаются курьезные истории. Одна знакомая приходила в исполком и, естественно, воспользовалась жидкостью для дезинфекции рук. На следующий день она спросила у милиционера: почему вчера был сильный запах от раствора, а сегодня вообще не пахнет? Оказалось, что милиционер вместо раствора, когда тот закончился, наливал обычную воду: только чтобы выговора не дали за пустую банку.

Звучит это, конечно, как анекдот, но на самом деле нам, гомельчанам, не до смеха.

Ситуация в городе по коронавирусу близка к критической. Знакомые медработники с тревогой ждут пика эпидемии, который, по их мнению, будет в начале июня. Это связано с тем, что недавно прошли праздники 9 мая и Радуница. В Гомеле сейчас поднимается большая волна коронавируса. И она может ударить по городу и области сильнее, чем по другим регионам Беларуси.

- Почему вы так считаете?

- Во-первых, Гомель и область - важный промышленный регион. Здесь большая концентрация крупных предприятий. Многие заводы области, например Жлобинский БМЗ, уже стали эпицентрами коронавируса.

Во-вторых, в Гомеле коронавирусом болеет и от него умирает довольно много молодежи.

Например, недавно умерла заведующая детсадом Татьяна Невирковец, которой было всего лишь 36 лет. А в четвертой городской больнице от коронавируса умерла совсем молодая девушка, которой вообще был 21 год.

Недавно я видел документальный фильм о погибших во Второй мировой войне. Там показали фотографию выпускного класса, выпуск 1923 года. Оказалось, что 90% выпускников того года не вернулись с войны. Затем были показаны кадры с победителями после войны: по ним было заметно, что выжили люди более взрослые, почти не было молодых.

Это мне очень сильно напомнило ситуацию с коронавирусом: молодость более беспечна, молодежь думает, что эпидемия их не затронет. «Мы такие быстрые и шустрые, все пролетит мимо», - как бы говорят они своим поведением.

Люди, у которых есть жизненный опыт, знают, что ничего не «пролетит», если сам не позаботишься. В Гомеле сейчас видно, что молодежь активно «тусуется» в городе. Родители подростков в школу не пускают, но они ходят по городу компаниями…

При этом не просто карантина нет, но даже какой-то вразумительной кампании по информированию населения власти не проводят. А это, в сочетании с беспечностью молодежи, обязательно приведет к взрывному распространению вируса.

И еще один важный для Гомельской области фактор: в связи с последствиями Чернобыльской катастрофы у людей в регионе очень слабый иммунитет, среди населения много онкологии и хронических заболеваний.

Поэтому в Гомельской области в скором времени может быть еще большая вспышка коронавируса, чем в других регионах.