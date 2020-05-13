В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за COVID-19 3 13.05.2020, 7:41

1,661

Фото: UpstateNYer

Они могут быть введены, если Пекин не предоставит отчет о том, как началась пандемия.

Группа сенаторов США вынесла на рассмотрение сената законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ограничительные меры против КНР будут введены, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте, передает РБК.

«Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США», — сказал Грэм. По его словам, Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя, откуда начал распространяться коронавирус, которые намеревались провести расследование. «Я уверен, Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования до тех пор, пока его не принудят», — добавил сенатор.

Грэма поддержали еще восемь сенаторов. Один из них, Том Тиллис, назвал действия Китая одним из самых крупных замалчиваний в современной истории и обвинил страну во лжи остальному миру.

Согласно тексту законопроекта, в течение двух месяцев конгресс должен получить подтверждение того, что Китай:

Предоставил отчет органам, ведущим расследование, от США, стран-союзников или организаций, аффилированных с ООН, например Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Закрыл все рынки, где продаются дикие животные, которые могут представлять угрозу заражения для людей

Освободил гонконгских активистов, которые были арестованы после начала распространения коронавируса.

Без этих подтверждений президент США будет уполномочен ввести санкции. Они могут включать замораживание активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым организациям на выдачу кредитов китайским предприятиям и так далее.

В начале мая США уже упоминали о возможном наказании для Китая за сокрытие информации о коронавирусе. По словам представителей Белого дома, таким образом администрация США намерена потребовать более ответственного поведения от Пекина.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что вирус начал распространяться из лаборатории Уханя, а первым заразившимся стал ее сотрудник. По информации канала, вирус был создан при попытке Китая обогнать США в сфере биологических разработок. Позже Трамп подтвердил, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в китайской лаборатории.

Китай отвергает все обвинения в намеренном создании вируса.