CNN: Коронавирус все ближе подбирается к Путину 10 13.05.2020, 8:05

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Эпидемия затронула даже самый доверенный кремлевский круг.

Пожар в больнице, где лечат жертв коронавируса, унес жизни пяти пациентови привел к эвакуации 150 людей в российском городе Санкт-Петербурге во вторник. Таким образом новому испытанию подверглась способность российского правительства достойно ответить на пандемию covid-19, которая затронула даже самый доверенный кремлевский круг, сообщает CNN (перевод - inosmi.ru).

Пожар в Петербурге разразился на шестом этаже, внутри реанимации больницы святого Георгия, убив пять пациентов, которые в этот момент были подсоединены к аппаратам вентиляции легких, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на медперсонал.

Если судить по первым подозрениям, пожар мог быть вызван коротким замыканием или еще какой-то поломкой одного из аппаратов ИВЛ, сообщают государственные новостные агентства. Следственный Комитет, сообщает, что по этой ситуации уже возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Печальные новости из Петербурга были, однако, быстро заслонены сообщением о том, что Дмитрий Песков, многолетний официальный представитель Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом.

Песков сказал в интервью ТАСС, что последний раз он лично встречался с президентом более месяца назад, так что волноваться нечего. Но новости о госпитализации премьер-министра России Михаила Мишустина с коронавирусом невольно возбуждают опасения насчет здоровья самого Путина.

Питерский пожар стал вторым фатальным инцидентом, связанным с больницами, где лечат от коронавируса. В субботу пожар вспыхнул в реанимации московской больницы, убив одного человека и вынудив администрацию эвакуировать пациентов, сообщают официальные лица в РФ.

Пока расследование уже идет, представители правоохранительных органов сказали ТАСС, что следователи обратили внимание на аппараты ИВЛ, фигурирующие в субботнем и вторничном инцидентах. По их сообщениям, их производила одна фирма.

Нынешние инциденты происходят на фоне распространения вируса. Россия во вторник сообщила о статистике в 10 889 новых заражений во вторник, доведя число подтвержденных заражений до 232 343. Страна теперь, получается, идет второй в мире по подтвержденным заражениям, уступая лишь США. Такова статистика американского университета Джона Хопкинса, причем Москва — самый пострадавший город в России с 121 301 случаем заражения.

Путин под огнем

Коронавирус становится ступенькой в каскаде кризисов для Путина. В марте понизились нефтяные цены после ссоры России и Саудовской Аравии, когда саудиты начали ценовую войну против России, недовольные отказом Москвы подписаться под решением ОПЕК снизить добычу нефти. С тех пор Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке во имя поддержания цен, но цены на нефть — важный источник дохода для России — все еще остаются на низком уровне из-за неожиданной пандемии, снизившей экономическую активность.

Все это вызвало возбуждение среди профессиональных наблюдателей за Россией: а может, Кремль уже и вовсе не может справиться с последствиями пандемии? На Путина и так мощно давят недовольные, он под огнем критики людей, ставящих ему в вину нежелание выкинуть на помощь малому бизнесу все деньги из резервных фондов. Выплаты из этих фондов, накопленных за счет энергетического экспорта, по мнению этих критиков, могли бы оживить экономику, особенно малый бизнес.

В телеинтервью в понедельник Путин сказал, что его приоритет — «перезапуск экономики при первой возможности».

Но Путин выглядит потерявшим связь с жизнью и отрезанным от народа, хоть он и управляет дистанционно правительственной борьбой с коронавирусом из своей резиденции в Ново-Огарево. Русских приучили видеть активный образ Путина, создаваемый кремлевской пиар-машиной. Есть надежда, что этот образ будет разрушен: борьба с кризисом путем удаленных видео-конференций не производит того мачо-эффекта, к которому русские привыкли.

К тому же нынешний стиль управления Путина удивляет и интригует своей пассивностью. В понедельник Путин объявил, что правительство начинает убирать все продолжавшееся удлинение общенациональных «нерабочих дней» — так называются в России оплачиваемые отпуска для сотрудников.

Но окончательные трудные решения по снятию локдауна Путин делегировал местным губернаторам. Они и должны решать, когда убирать строгости. А тут-то и проявилась серьезность кризиса: многие губернаторы продлевают нерабочие дни и соответствующие меры.

Это особенно ясно в столице, где мэр Серей Собянин объявил, что некоторые ограничения останутся до 31 мая. Московские власти еще и ввели всеобщую обязанность носить маски и перчатки.

Причина у этого ясные: кризис-то суровый и реально грозит общественном здоровью. По сравнению с апрелем прошлого года в Москве увеличилось количество смертей. Плохо выглядит нынешняя статистика смертей и по сравнению со средними данными за десятилетие. И регистрационный офис города, фиксирующий смерти, сигналит об этом своими данными.

В интервью госканалу Россия-24 московский мэр сказал, что тестирование показывает — уровень заражений раза в три выше, чем официально объявляется. Растет количество заражений и в Петербурге — месте случившегося во вторник пожара. По данным штаба по борьбе с пандемией, в городе уже есть 8 050 заражений — с прибавкой в 339 новых всего лишь за последние 24 часа.