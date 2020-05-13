Из-за коронавируса гомельчанка пролежала 10 дней привязанной к кровати 13.05.2020, 8:27

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В больницах не хватает медперсонала для работы с тяжелыми пациентами.

Уже третий месяц врачи нашей страны и всего мира борются с вирусом COVID-19. К сожалению, часть медработников наша страна уже потеряла. Коронавирус поразил работу не только многих предприятий, но и поставил под угрозу привычное функционирование медицинских учреждений, пишет издание «Сильные новости».

В бесконечной борьбе за жизнь тех, кто заболел опасным вирусом (а их по официальной статистике на 12 мая почти 25 000 человек), к сожалению, не так много внимания уделяется другим пациентам, которым медицинская помощь нужна не меньше. В некоторых учреждениях здравоохранения отменили даже платные приемы, так что записаться к врачу и стать в очередь на операцию стало гораздо сложнее. И время не на стороне людей.

В Гомеле на данный момент работают шесть лабораторий для проведения тестов на COVID-19. Некоторые больницы перепрофилировались под прием больных коронавирусом. В частности, речь идет о Гомельской городской больнице № 3.

Перепрофилирование в экстренном режиме — кто от этого страдает, кто выигрывает? Конечно, внимания заслуживают все пациенты. Однако в связи с пандемией коронавируса тем, кто страдает от других болезней, оказывается недостаточное внимание. Так случилось и с мамой гомельчанина Николая, которая пролежала 10 дней в 3-ей больнице без оказания должного ухода. В результате женщину забрали с медучреждения с пролежнями и на инвалидной коляске.

По словам Николая, ситуация складывалась следующим образом:

«18 апреля забрали мать в 3-ю городскую больницу по скорой в неврологическое отделение. Мать после операции на головном мозге, был приступ. В больницу не пускают вообще в связи с пандемией. За 10 дней пребывания человек перестал ходить вообще. Ужасные пролежни. На звонки врачи постоянно говорили одно и тоже, что состояние хорошее. По словам матери, привязали ее и 10 дней лежала. К лежачему больному не пускали даже близких родственников. На данный момент человек не может даже ходить — атрофировались мышцы. Заново учится ходить. Забрали ее на инвалидной коляске. За ней никто не ухаживал, даже еду придут поставят, а то что человек привязан им пофиг. Иду подавать в суд на 3-ю городскую больницу. Особо знающих медиков прошу не флудить,... попробуйте вы пролежать без всякой помощи 10 дней в мокрых памперсах привязанный к кровати»

«Забрали маму домой, вызвали хирурга с поликлиники по месту жительства. Врачи в больнице по этой ситуации нам ничего не объясняли» — рассказал Николай «Сильным новостям».

Издание обратились за комментарием в Гомельскую городскую клиническую больницу № 3. Замглавврача по организационно-методической работе Малащенко Елена Ивановна отказалась комментировать ситуацию, даже не выслушав запрос. В приемной нам рассказали, что с недавнего времени больница перепрофилировалась под прием заболевших коронавирусом. В связи с этим в учреждении здравоохранения последнее время была неразбериха с кадрами и работой: все работали в экстренном режиме, часть врачей были в отпуске, часть в отъезде, часть в авральном режиме работы. Возможно, поэтому пациентке не было оказано должного ухода. Однако узнать больше об этом случае у руководства больницы не удалось. По словам сотрудников, сейчас все врачи находятся с больными.