Разлад в «семье»: как Асад поссорился с главным олигархом Сирии 13.05.2020, 8:34

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Фото: FACEBOOK/AFP

Родственники опального бизнесмена могут находиться в Беларуси.

Сюжет "Крестного отца" повторяется в Сирии: в эти дни в Дамаске разыгрывается семейная драма, напоминающая сагу о мафиозном клане. Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат президента Башара Асада обвинил силовиков в попытке отобрать его бизнес и через соцсети попросил брата о помощи, сообщает ВВС.

Разлад в семье обнажил глубинные проблемы в раздираемой войной, санкциями, а теперь еще и коронавирусом ближневосточной стране. Он показал, что битва за экономическое влияние в послевоенной Сирии только начинается. Основные игроки - окружение Асада Россия и Иран. А первой жертвой может стать человек по имени Рами Махлуф.

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Еще недавно он контролировал больше половины экономики Сирии и считался неприкасаемым благодаря родственной близости к президенту. В начале мая он обращался к нему уже не лично за семейным ужином, а через американскую социальную сеть.

С разницей в три дня Махлуф опубликовал два видео в "Фейсбуке". В них кузен Асада жаловался, что на него давят и требуют доплатить миллионы долларов неуплаченных налогов, а близких к нему людей арестовывают спецслужбы и обращаются с ними "негуманно".

"Кто бы мог когда-либо предположить, что службы безопасности придут в компании Рами Махлуфа, тогда как я всегда их поддерживал и финансировал?" - говорит о себе в третьем лице Махлуф, чье состояние эксперты оценивали по меньшей мере в 5 млрд долларов.

Эксперты называют ситуацию беспрецедентной: за полвека правления Асадов в Сирии ни разу семейные конфликты не становились достоянием общественности.

Например, в 1984 году родной брат президента Хафеза Асада - отца Башара - задумал переворот, но был уличен и сослан во Францию. Туда же с началом последней войны бежал в 2012 году друг детства и правая рука Башара генерал Манаф Тлас. Ни в том, ни в другом случае сор не выносили из избы.

"Конкуренция, дрязги, конфликты в семье Асада - в этом нет ничего нового, - говорит журналист Сэм Дагер, долго работавший в Сирии и написавший книгу о сирийском президенте. - Но чтобы действовали так открыто - это впервые".

Он приводит другие примеры тихих семейных и политических драм. Мать и сестра Башара Асада холодно приняли в семью будущую жену сирийского президента Асму - они видели в ней аутсайдера, вспоминает Дагер. Брат Асада Махер ненавидел мужа его сестры и как-то выстрелил ему в живот. Генерал, глава разведки и генштаба сирийской армии Асеф Шаукат тогда выжил, но погиб позже в результате взрыва смертника, который уничтожил силовую верхушку в ходе совещания, на которое Башар Асад не пришел.

После почти 10 лет войны экономика Сирии лежит в руинах, и верхушка воюет за контроль над исчезающими на глазах источниками дохода, говорят эксперты, которые прежде всего в родственном конфликте видят перераспределение денег и передел влияния ввиду растущей конкуренции внутри семьи.

"Асаду нужно много денег, и он пытается заставить Махлуфа заплатить, ведь он нажил состояние благодаря поддержке и покровительству Хафеза и позднее Башара Асада. Теперь он требует вернуть часть заработанного, а Махлуфу сложно отказаться от миллионов", - говорит эксперт по Сирии, преподаватель Университета Лион-2, директор исследовательской группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Фабрис Баланш.

Чтобы лучше понять, как функционирует семья Асадов, он советует посмотреть фильм "Крестный отец".

Кому и чем не угодил Махлуф

Махлуф - двоюродный брат Башара Асада по материнской линии, владелец крупнейшего сирийского мобильного оператора Syriatel с 70% рынка. Интересы Махлуфа, которого называли банкиром Асада, не ограничивались телекоммуникационной отраслью - он также контролировал сферу недвижимости, нефтедобычи, банковский сектор, беспошлинную торговлю, строительство, закупки, авиаперевозки. До войны через сложную сеть компаний и холдингов Махлуф контролировал до 60% экономики Сирии.

"Он занимался всем, на чем можно было заработать", - говорит Баланш. Без его согласия вести бизнес в Сирии иностранцу было невозможно. Одним из слоганов протестующих в 2011 году был: "Махлуф - вор". В 2008 году американцы ввели против него санкции, чуть позже к ним присоединился Евросоюз.

Махлуф пока до сих пор владеет крупнейшим сирийским оператором мобильной связи

Фото: AFP

Но тучи сгустились над Махлуфом не в мае, а еще в сентябре прошлого года, когда власти взяли под контроль принадлежавшую бизнесмену благотворительную организацию, занимавшуюся в том числе финансированием алавитского ополчения, после чего заморозили его счета, обвинив в неуплате пошлин. Тогда же появились слухи, что Махлуфа отправили под домашний арест. В апреле египетские власти конфисковали партию молочных продуктов, принадлежащих одной из компаний Махлуфа, обнаружив в ней наркотики. Махлуф причастность к грузу отверг.

Перераспределением и без того небольших доходов и ростом конкуренции внутри ближнего круга объясняет происходящее издатель сайта Syria Report Джихад Ясиджи. По некоторым данным, роль в судьбе Махлуфа могла сыграть жена Башара Асада Асма. Отправляя в немилость самого богатого человека в стране, она пытается продвинуть своих собственных родственников, включая 19-летнего сына Хафеза.

Жена Асада Асма и Рами Махлуф, по слухам, не очень ладят, но причастна ли Асма к нынешнему конфликту, доподлинно неизвестно. Фотография 2010 года

Фото: AFP

Асад же своими действиями мог попытаться удовлетворить сразу всех: показать обществу, как он борется с коррумпированными олигархами, попутно давая возможность союзникам России и Сирии выйти на сирийский рынок и помогая новым бизнесменам, разбогатевшим во время войны. 80% сирийцев живут за чертой бедности, и сочувствующих Махлуфу найти среди них будет сложно, пишет Ранда Слим, эксперт Middle East Institute.

За время войны сирийской экономике был нанесен колоссальный ущерб: более 200 млрд долларов, по оценке Всемирного банка. Это в несколько раз превышает годовой объем ВВП Сирии, который только за первые пять лет войны рухнул с достойных для сопоставимых стран 60 млрд долларов в год до жалких по меркам Ближнего Востока 14 млрд. Восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов.

Ландшафт экономики мирной Сирии определяется сейчас, и на кусок пирога потенциально рассчитывают те, кто помог Асаду удержаться у власти, - прежде всего, Россия и Иран. Но им сложнее выйти на рынок, где первую скрипку играет могущественный родственник президента. В этом некоторые опрошенные Би-би-си эксперты видят вероятный источник проблем Махлуфа.

Как рассказывает Сэм Дагер, проблемы с властями у Махлуфа начались в момент, когда сирийские и иранские бизнесмены при участии жены Асада решили создать конкурента его мобильному оператору Syriatel. Интересы Махлуфа в добыче фосфатов и энергоносителей могут, в свою очередь, стоять на пути российских инвестиций в эти отрасли, полагает профессор Фабрис Баланш.

Сигналы из Кремля

В апреле в российских СМИ, связанных с близкими к Кремлю людьми, появились публикации, критикующие Башара Асада. Многие наблюдатели увидели в этом признак того, что Россия недовольна президентом Сирии.

Россия - традиционный союзник Сирии, а с 2015 года российская авиация поддерживает Асада в войне

Фото: AFP

В одной из статей говорилось, что Асад не контролирует положение дел в стране и не может обуздать коррупцию, в другой сообщалось, что рейтинг доверия сирийского президента невелик, и ставился вопрос, кто сможет сменить Асада, если тот проиграет выборы в следующем году.

Статьи появились в "Федеральном агентстве новостей" - издание связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром" Путина и возможным спонсором ЧВК Вагнера, предположительно отправлявшей наемников в Сирии для участия в боевых действиях на стороне Асада.

Позже статьи с сайта ФАН исчезли, но их перепечатали другие СМИ, и они до сих пор доступны в интернете.

В апреле бывший посол России в Сирии Александр Аксененок на страницах "Коммерсанта" раскритиковал недальновидность и негибкость сирийского руководства, которое не желает бороться с коррупцией и попустительствует теневым структурам.

А некоторое время спустя Блумберг со ссылкой на нескольких человек писал, что в Кремле выражают нетерпение тем, что Асад не показывает гибкость в переговорах с оппозицией и не торопится заключить политическое соглашение, чтобы покончить с войной.

Открыто о недовольстве российские власти не говорили, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Блумбергу опроверг, что Путин недоволен Асадом из-за отсутствия компромиссов оппозиции. Не комментировала слухи и сирийская сторона. Блумберг, кроме того, ссылаясь на источник, писал, что Москва могла намеренно через "критические статьи" посылать сигнал Асаду.

Опалой Махлуфа Асад пытается изобразить крестовый поход против коррупции, чтобы продемонстрировать восприимчивость к критике извне и желание вернуть себе полный контроль над ситуацией в стране, полагают некоторые эксперты. Другие призывают не преувеличивать роль Москвы в родственном конфликте и объясняют разлад с Махлуфом переделом тающего на глазах пирога. Третьи видят указания на растущие трения между двумя главными союзниками Сирии - Россией и Ираном.

Россия давно и безуспешно пытается добиться от Асада уступок оппозиции в переговорах о новой конституции. Однако масштаб вмешательства Кремля во внутренние дела Сирии не стоит преувеличивать, полагает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

"России нет смысла участвовать во внутренних сирийских дрязгах, - говорит она. - Асад - союзник нелегкий. Россия спасала государственность Сирии, но не спасала собственно Асада. После окончания острой фазы конфликта у Асада появились собственные представления, как воспользоваться победой".

Любое недовольство и сигналы из Москвы не отменяют суровой реальности. "Асад очень сложный человек, но других нет, - говорит Звягельская.

С ней согласен профессор Баланш: "Москва регулярно давит на Асада, давая понять, что незаменимых нет. Асад же упорствует, потому что у него есть главный козырь - он может лавировать между Россией и Ираном".

В Москву, Минск или Дубай?

Асад пока открыто не комментировал ситуацию с кузеном. Эксперты гадают, что теперь ждет Махлуфа, чьи родственники могут находиться, по некоторым данным, в России или Беларуси.

Financial Times писала в прошлом году, что семья Махлуфа купила несколько квартир в комплексе "Москва-сити".

У этой драмы две возможные развязки, считает Сэм Дагер: или Махлуфу дадут выехать из страны, устроив комфортную ссылку, как это случалось в прошлом с другими членами семьи, или конфликт будет улажен, если Махлуф согласится поделиться активами и влиянием.

Профессор Баланш ставит на почетную ссылку. Как и Дагер, он сомневается, что Асад пойдет на обострение, поскольку Махлуф может настроить алавитскую общину против президента.

На гнев алавитов опальный олигарх намекает в одном из видеообращений: "Это твои верные союзники. Ситуация опасная, и видит бог, если так продолжать, ситуация в стране может стать очень серьезной".