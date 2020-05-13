«У мужчины передо мной почти не осталось легких, его сын-подросток рыдал на кушетке» 2 13.05.2020, 8:48

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Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Исповедь 25-летней девушки, изменившей отношение к коронавирусу во время болезни.

25-летняя Анна заразилась коронавирусом в Москве. В столицу она переехала три года назад — учиться и работать в сфере торговли. Родители, родственники и лучшие друзья девушки живут в Челябинске, и она знает, как многие жители города пренебрегают мерами безопасности во время пандемии. Девушка поделилась с 74.RU своей историей заражения и лечения от COVID-19, чтобы люди задумались, стоит ли так вальяжно разгуливать без маски, собираться компаниями и звать друг друга в гости:

— Ну что ж, раз уж почти все позади, можно поделиться своей историей.

Когда всех посадили по домам на самоизоляцию, мы с мужем как сознательные граждане закупились продуктами и сели дома. Муж работает удаленно, я, к сожалению, нет, поэтому решила написать заявление на отпуск за свой счет на две недели, посидеть дома, посмотреть, что к чему, вдруг все бы рассосалось, но нет.

С каждым днем становилось все больше заболевших, но по истечении двух недель мне все же пришлось выйти на работу.

Я работаю с людьми в сфере торговли, на работе носила маску, меняла каждые несколько часов, также одноразовые перчатки, все тщательно дезинфицировалось. К моему удивлению и разочарованию, люди, приходящие ко мне на работу, абсолютно не соблюдали дистанцию, приходили без масок, рассказывали мне про всемирный заговор и смеялись, как казалось мне, в мое защищенное от вирусов лицо.

Не прошло и шести отработанных смен, как, находясь дома на выходном, я почувствовала себя нехорошо, у меня поднялась температура и жутко заболела голова. На следующий день вызвала врача из районной поликлиники, врач пришла в полном обмундировании, как космонавт, выдала мне лист нетрудоспособности и ушла. На следующий день пришла уже другая врач и взяла мазок на COVID-19. Нам сказали, что если он окажется положительным, то придет ответ в течение 48 часов, если отрицательным, то, возможно, и вовсе не позвонят...

Тем временем прошло уже четыре дня, у меня налицо все признаки ОРВИ, первые несколько дней дико болели голова и спина, приходилось пить обезболивающие, температура держалась от 37 до 37,7 °С.

Я уже, честно сказать, думала, что мазок будет отрицательным, но рано утром 2 мая меня «обрадовали», что у меня положительный анализ на коронавирус, и понеслась.

3 мая [ко мне домой] пришли три «космонавта» с кучей постановлений.

Сфотографировали мое лицо, чтобы я, не дай бог, не вышла из дома, а то меня отследят по камерам, тут же выпишут штраф или и вовсе могут забрать в обсерватор. Взяли мазок и у мужа. Мне выдали «жесткие» таблетки, которые пью, кстати, по сей день. Дали какую-то брошюрку, по ней можно обратится в телемедицинский центр, где меня онлайн может проконсультировать врач. Также сказали, что если поднимется температура выше 38 °С или появится одышка, срочно звонить в скорую.

Начались каждодневные звонки. Звонили каждый день отовсюду (из поликлиники, центра борьбы с коронавирусом) и задавали одни и те же вопросы.

6 мая пришли двое врачей в костюмах, взяли у меня кровь, сделали кардиограмму. Мы [с мужем] пытались задавать какие-то вопросы, но они отвечали, что ничего не знают и что у них жуткая запара. Затем быстро удалились.

Прошло пять дней, мне было плохо: держалась температура, был легкий кашель, полностью пропало обоняние, появилось учащенное сердцебиение, сыпь по телу крупными красненькими пятнами (благо немного), а еще от таблеток этих я будто плыла, постоянно [испытывала] чувство усталости. Кстати, при коронавирусе я чихала, и у меня был соплей полный нос. А то везде пишут, что нет таких симптомов, а они есть.

8 мая у меня появилась небольшая одышка. Я испугалась, позвонила в больницу и напросилась на КТ. Мне выходить из дома категорически нельзя, поэтому они прислали за мной карету скорой помощи, а также взяли еще один мазок.

Первый раз в жизни сидела внутри скорой (надеюсь, последний). Скорая привезла меня в поликлинику, на входе лежали маски, одноразовые перчатки, бахилы, антисептики. Прохожу дальше и просто нахожусь в шоке от происходящего. Огромная очередь на КТ, все в одной куче — больные, здоровые, с вирусом, без вируса, все тут. Очередь двигалась крайне медленно, я просидела там около трех часов, чуть не задохнулась в этой маске и духоте. Итог — мои легкие чисты, спасибо (все документы — направление на КТ, постановление Роспотребнадзора об изоляции нашей героини с подозрением на COVID-19 есть в распоряжении 74.RU. — Прим. ред.).

Далее был полный п…ц: мне сообщили, что обратно пациентов домой не возят, на мой вопрос «Как я доберусь до дома?» ответили: «Не знаем, обычно возят родственники»...

Получается, что я выхожу из больницы с диагнозом «коронавирус» на улицу, где ходят здоровые люди. Время 10 часов вечера, у меня нет пропуска, потому что его аннулировали, когда я попала в базу заразных. Без него даже такси не могу вызвать, [потому что] меня тупо водитель выгонит — у них большие штрафы за это (провоз пассажиров без пропуска. — Прим. ред.). До дома пять километров.

Короче, я добралась в итоге домой, но сам факт, как это все работает, меня шокировал.

11 мая мне уже получше. Хожу по дому, делаю делишки какие-то, звонит телефон, я беру трубку. Звонят из местной поликлиники, говорят, что я оставляла заявку. Я говорю: «Нет, вы ошиблись». Меня начали спрашивать, с чем я сижу на больничном. Слово за слово, в итоге [собеседница] решает проверить наши анализы от 8 мая, и анализ моего мужа, который [у него] еще 3 мая брали. Врач сообщает мне радостную новость — последний мазок у меня отрицательный, у мужа тоже.

Сегодня, 12 мая, придут еще один брать, если отрицательный, то будут нас потихоньку выводить из карантина. Бывает такое, что супруги проживают вместе, один из них болеет, а у второго срабатывает иммунитет, и он не заболевает, как в случае с моим мужем, чему я несказанно рада!

Теперь, выйдя с карантина, я также буду продолжать ходить в маске и перчатках, так как если вы переболели, это не означает, что вы не можете заразиться вновь. Вирус постоянно мутирует и абсолютно не изучен, а человеческие антитела очень слабы. То, что я ходила вся в защите и заболела, еще не означает, что она не поможет и вам. Маска дает вам шанс не заразиться или не заразить окружающих вас людей. Вы можете бессимптомно болеть, быть носителем и заражать людей.

Я вас очень прошу, берегите себя, берегите своих родителей, ведь они переносят это сложнее, многие уходят из жизни (из разговора с врачом я узнала, что молодые по большей части выздоравливают, а пожилые люди, наоборот, не справляются и умирают), но это вы и так должны знать.

Сидя дома, вы снизите вероятность заболеть. Это действительно страшно — сидеть в очереди на КТ, смотреть на слезы людей, выходящих оттуда с плохими результатами. Мужчине передо мной стало плохо после КТ, у него почти не осталось легких. Его сын-подросток сидел и рыдал рядом с ним, пока тот лежал на кушетке и дышал в кислородной маске.