«Калийный кризис»: что стоит за падением торговли Беларуси и Китая 13.05.2020, 8:59

Начало 2020 года стало серьезным испытанием для мировой экономики и торговли.

Накануне новостные ленты облетела критика, которую российский производитель калия адресовал белорусским коллегам. Ее предметом стала цена поставок в Китай. При этом без внимания осталась любопытная деталь: белорусский экспорт в Китай вообще, и калия – в частности резко упал в начале текущего года. Причины и последствия таких перемен специально для «Евразия.Эксперт» проанализировал международный обозреватель Богдан Наумов.

Белорусский экспорт и торговля с Китаем

Начало 2020 г. стало серьезным испытанием для мировой экономики и торговли. На фоне таких потрясений часто остаются незамеченными те события, которые в спокойные времена вызывают немало обсуждений. Одним из таких случаев в первом квартале 2020 г. стало сильное и достаточно резкое снижение экспорта из Беларуси в Китай.

Согласно статистике Государственной таможенной комиссии Беларуси, экспорт в Китай в январе-феврале 2020 г. составил $61,8 млн, что составляет всего 39,1% от аналогичного периода 2019 г. Примечательно, что за тот же период импорт из Китая увеличился на 9,5%, достигнув $571,7 млн. В то же время общий экспорт Беларуси в январе-феврале 2020 г. снизился всего на 14,8%, до $4,2 млн.

Что же произошло с экспортом Беларуси? Чтобы понять причины ухудшения ситуации, необходимо для начала рассмотреть товарную структуру экспорта в Китай.

Диаграмма на основе данных Национального статистического комитета Беларуси наглядно показывает, что абсолютное большинство в экспорте составляют калийные удобрения. Теперь очевидно, что корни падения торговли уходят глубоко в почву рынка калийных удобрений. По данным того же источника, в январе 2020 г. Китай импортировал из Беларуси калийных удобрений на $18,38 млн, что не составляет и трети от января 2019 г., когда было закуплено калийных удобрений на сумму $67,72 млн.

Снижение спроса

Однако экспорт калийных удобрений в первые месяцы 2020 г. просел не только по китайскому направлению, но и по всем основным импортерам. Например, за январь-февраль в Бразилию было экспортировано калия на $24,9 млн – чуть менее чем в 2 раза меньше января-февраля 2019 г.. В Индию – на $43 млн., что более чем в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Данные по другим торговым партнерам показывают аналогичные цифры. Всего за январь-февраль 2020 г. Беларусь экспортировала 798,9 тыс. тонн калийных удобрений, что на 72 тыс. тонн, или на 30,4% меньше, чем за январь-февраль 2020 г.

Это наталкивает на мысль о том, что налицо глобальная тенденция снижения спроса на калий.

В пользу этой гипотезы говорят данные Главного таможенного управления КНР, которые гласят, что общий импорт калиевых удобрений снизился с $630 млн до $420 млн за январь-февраль 2019 г. и 2020 г. соответственно.

Причины спада

Откуда же взялось падение спроса на калийные удобрения? В последнее время главным виновником бед экономики и торговли принято считать пандемию и следующие за ней карантинные ограничения. И действительно, ограничения, предпринятые Китаем и другими странами, сказались негативно на целых отраслях экономики. В связи с карантинными мерами негативное влияние на торговлю удобрениями оказывают логистические задержки, связанные с ограничениями на ввоз товаров, приостановка сельскохозяйственных работ и общий экономический кризис, вызывающий необходимость экстренного перераспределения средств.

На спросе со стороны других покупателей белорусского калия, особенно в Европе и Америке, также сказывается остановка миграционного потока. Там важной частью сельскохозяйственных работ являются сезонные мигранты, которые из-за карантинных мер оказываются недоступны.

Все это оставляет рынок калийных удобрений в подвешенном состоянии. Масла в огонь подливает то, что Китай имеет в запасе порядка 4 млн тонн калия, то есть почти половину необходимых 9 млн тонн в год, что скорее всего означает снижение спроса и цены в ближайшие месяцы.

Как будет развиваться ситуация?

Эти факторы заметно снизили оборот хлорида калия на мировом рынке, и такие показатели торговли сохранятся до конца карантинных мероприятий и начала полноценной сельскохозяйственной деятельности. Однако в перспективе года Китай не прекратит импорт калийных удобрений из Беларуси. Китай не может сам обеспечить свои потребности в фосфате калия, поэтому вынужден закупать его из-за рубежа, а его годовые потребности со временем растут, о чем свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, согласно которым в 2018 г. Китай импортировал калийных удобрений на $1,9 млрд, а в 2019 г. – уже на $2,73 млрд.

Кроме того, обеспечение продовольственной безопасности является одной из важных задач китайского правительства в период восстановления экономики после карантинных мер. Не стоит забывать и о том, что рынок удобрений имеет сезонный характер: потребление удобрений растет перед началом посевных сезонов и снижается до минимальных значений между ними, а значит спрос снова должен возрасти до конца года.

Нет предпосылок и к тому, чтобы Китай переключился на других поставщиков калия, так как китайский капитал на протяжении последних лет активно инвестирует в экономику и инфраструктуру Беларуси, в том числе –в производство калийных удобрений.

Действительно большие проблемы на мировом рынке удобрений, в том числе калийных, начнутся в случае усугубления экономического кризиса и перехода мировой экономики из состояния стагнации и рецессии в состояние депрессии.

Ситуацию усугубляет продолжающееся перепроизводство в мировом сельском хозяйстве, в рамках которого, по данным ООН, 1/3 всего произведенного продовольствия в мире теряется или уходит в отходы.

В условиях депрессии это будет означать стремительное и неуклонное падение цен, потребления, а значит и снижение производства продовольствия. В этом случае вслед за падением всего промышленного производства, потребления, цен, ростом безработицы и так далее будет серьезно страдать и сельское хозяйство, от которого, в свою очередь, напрямую зависит отрасль химических удобрений.

Выводы

Вернемся к теме снижения экспорта Беларуси в Китай. Теперь мы видим, что спровоцированные пандемией сбой логистики и приостановка экономики в рамках карантинных мер вызвали краткосрочный сбой поставок и снижение спроса на калийные удобрения, что сказалось на экспорте. Соответственно, если мировой экономике удастся избежать депрессии, то спрос Китая на хлорид калия стабилизируется и, вероятно, вернется к своему обычному состоянию к сезону сельскохозяйственных работ.

Однако в случае обострения кризиса сельскохозяйственный рынок ждут ухудшения, масштабы которых сложно спрогнозировать. Они как снежный ком потянут за собой рынок химических удобрений, и, следовательно, просядет экспорт Беларуси вообще и в Китай – в частности.