В Камбодже обнаружили необычную статую черепахи 13.05.2020, 9:11

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Находка может изменить взгляд на развитие местной древней цивилизации.

Животное известно как один из аватаров индуистского бога Вишну.

В середине Ангкорского водохранилища рядом с одним из самых известных храмов в Камбодже была найдена редкая статуя черепахи, которая может дать экспертам новый взгляд на развитие Ангкор-Вата, который является одним из самых известных археологических памятников Азии, пишет lenta.ua.

Удивительная находка была сделана командой из администрации Апсары, которая работала в храме Кандал Сра Сранг в археологическом парке Ангкор, находящемся в провинции Сиемреап в Камбодже. Этот храм в основном утоплен в водах искусственного водоема. Археологи уже сделали целый ряд важных открытий на Ангкорском водохранилище, среди которых голова каменного дракона и два трезубца.

Работая рядом с храмовой площадкой, они также обнаружили большую статую черепахи размером 58 на 93 см). Она была найдена под водой. Скульптура черепахи была сделана из песчаника и не имела четких узоров, за исключением квадрата, отпечатанного на ее раковине. Раскопать скульптуру пока удалось лишь частично. Поэтому ученые пока не могут точно сказать, насколько она большая и тяжелая.

По мнению ученых храм, остатки которого еще можно увидеть в сухой сезон, когда-то давно был затоплен во время сезона дождей. Считается, что этот храм был построен в середине X – конце XII веков нашей эры королем Джаяварманом VII. Он был построен в кхмерском стиле. Археологи также обнаружили место захоронения с кремированными останками многих людей возле затонувшего храма.

Храм Кандал Сра Сранг был когда-то одним из многих чудес Ангкор-Вата. Ангкор-Ват был столицей кхмерской империи, которая была доминирующей силой в Юго-Восточной Азии на протяжении большей части средневековья. Это было индийское королевство, находившееся под сильным влиянием буддизма и индуизма. Империя рухнула в 15 веке.

Ученые отмечают, что черепахи известны как один из аватаров индуистского бога Вишну. Изображения черепах часто были ритуальными подношениями и помещались в центр или в основания храмов. Тем не менее, эксперты не могут однозначно заявить, имело ли это место для этой конкретной статуи, хотя они полагают, что скульптура, возможно, использовалась как часть некоторого религиозного ритуала или празднования.