Новые вспышки коронавируса в Минске: скорые поехали по «горячим» адресам 2 13.05.2020, 9:15

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Жителей столицы госпитализируют с COVID-19.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние жителей города, у которых подозревают заражение Covid-19. Некоторых госпитализируют.

Фото сделаны во дворах домов по адресам Руссиянова 13/2, Слободская 151, Лучины, 48, Шамякина, 15, Дзержинского, 119, а также в микрорайоне Каменная Горка.

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