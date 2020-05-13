закрыть
13 мая 2020, среда, 12:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новые вспышки коронавируса в Минске: скорые поехали по «горячим» адресам

2
  • 13.05.2020, 9:15
  • 4,515
Новые вспышки коронавируса в Минске: скорые поехали по «горячим» адресам
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Жителей столицы госпитализируют с COVID-19.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние жителей города, у которых подозревают заражение Covid-19. Некоторых госпитализируют.

Фото сделаны во дворах домов по адресам Руссиянова 13/2, Слободская 151, Лучины, 48, Шамякина, 15, Дзержинского, 119, а также в микрорайоне Каменная Горка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина
Чумовой парад в Минске
Чумовой парад в Минске Ирина Халип
Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Этого я никогда не забуду. И не прощу
Этого я никогда не забуду. И не прощу Дмитрий Растаев