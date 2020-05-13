Новые вспышки коронавируса в Минске: скорые поехали по «горячим» адресам

Новые вспышки коронавируса в Минске: скорые поехали по «горячим» адресам2
- 13.05.2020, 9:15
- 4,515
Жителей столицы госпитализируют с COVID-19.
Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние жителей города, у которых подозревают заражение Covid-19. Некоторых госпитализируют.
Фото сделаны во дворах домов по адресам Руссиянова 13/2, Слободская 151, Лучины, 48, Шамякина, 15, Дзержинского, 119, а также в микрорайоне Каменная Горка.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.