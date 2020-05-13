Коронавирус поразил высшие эшелоны российской власти 3 13.05.2020, 9:22

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Фото: EVGENIY ODINOKOV

Эпидемия охватывает как Кремль, так и «вертикаль» на местах.

Последние несколько дней в России выявляется все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии диагностировано 232 243 случая COVID-19 среди россиян. Из них 2 116 человек умерли. Коронавирус был выявлен и у нескольких высокопоставленных чиновников и политиков. Как стало известно вчера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже заразился коронавирусом и находится в больнице. «Актуальные комментарии» собрали информацию о том, кто из верхушки российской власти заразился коронавирусом.

Правительство

Пожалуй, самой высокопоставленной фигурой, заболевшей коронавирусом, стал премьер-министр России Михаил Мишустин. Где именно заразился председатель правительства — неизвестно. По словам его пресс-секретаря Бориса Белякова, Мишустин сейчас проходит лечение в одной из больниц, чувствует себя удовлетворительно и работает удаленно, проводя совещания и созвоны в режиме онлайн.

Стоит отметить, что его британский коллега Борис Джонсон также переболел в апреле COVID-19 и даже провел несколько дней в реанимации. О состоянии здоровья Мишустина информация более позитивная — врачи отмечают положительную динамику.

Кроме Мишустина из-за коронавируса выбыли из строя еще два министра: глава Минстроя Владимир Якушев (вместе со своим заместителем Дмитрием Волковым) и глава Министерства культуры Ольга Любимова. О состоянии Якушева сведений нет. А Любимова рассказала, что утром и вечером у нее поднимается температура, но в целом, течение болезни не очень тяжелое. Днем она активно работает из дома и с нетерпением ждет, когда закончится положенный срок самоизоляции, чтобы выйти на службу.

Госдума

В Государственной думе так же есть пострадавшие от COVID-19. Среди них два депутата от КПРФ — Леонид Калашников и Дмитрий Новиков. У обоих диагностировано двустороннее воспаление легких. Калашников утверждает, что заразился от своего водителя. А Новиков отказывается даже строить предположения, поскольку за последнее время у него было много разных контактов.

Подтвердился диагноз и у члена партии «Единая Россия» Светланы Максимовой. Её пресс-служба подчеркивает, что депутат лечится не в центральных столичных больницах, а в родной Твери, от которой она и избиралась в Госдуму. У Светланы Максимовой развилась пневмония и есть неподтвержденные данные, что ей пришлось несколько дней пробыть в реанимации.

Регионы

Есть очаги заболевания и среди региональных властей. Так, в правительстве Ленобласти сразу несколько заболевших. Эпидемия началась с одного из технических сотрудников, который подхватил вирус от родственников. Не зная об этом, он ходил на работу и заразил еще нескольких чиновников, в том числе и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Дрозденко рассказал, что по примеру коллег также работал из дома удаленно, но это давалось ему нелегко: «Слабость была страшная. Футболки по две-три штуки менял в день. <...> Я [дистанционно] общался с журналистами, проводил совещания. Но состояние было такое, что после часового или двухчасового совещания я менял футболку, падал и час отлеживался. На пятый день мне сказали: поздравляем, вам удалось пройти без осложнения на легкие».

Подтвердился вирус и у четырех сотрудников горуправы в Калуге. Из-за этого пришлось закрыть администрацию на карантин. Сейчас там проводят дезинфекцию, а большая часть сотрудников работают в удаленном режиме. Для тех, кто остался, введен посменный график. Ношение масок в помещении строго обязательно.

Скандал в Мосгордуме

В Московской городской думе, где в начале апреля заболело сразу несколько депутатов и их помощников, усиленно пытаются найти виноватого. Оппозиционеры основные претензии предъявляют к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

По словам представителя КПРФ Екатерины Енгалычевой, Шапошников знал, что встречался с инфицированным человеком (Степаном Орловым, главой фракции «Единая Россия») и имел риск заразиться, но не ушел на положенную в таких случаях жесткую самоизоляцию, а продолжал работать, и в том числе провел внеочередное заседание Мосгордумы, посвященное COVID-19.

Также сообщается, что перед заседанием, все депутаты сдали тесты и получили отрицательные результаты. Однако всего через несколько дней некоторых из них пригласили на повторный анализ, потому что возникли подозрения в том, что тесты дали некорректный результат. Именно так и оказалось — вирус выявили у депутата от «Справедливой России» Михаила Тимонова. Еще раньше о своем заболевании сообщили депутаты Людмила Стебенкова и Евгений Ступин.

Последние новости

12 мая стало известно, что коронавирус диагностирован у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Супруга Пескова Татьяна Навка рассказала изданию Daily Storm, что у нее также подтверждено это заболевание:

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы».

Дополнительно отмечается, что в последний раз Дмитрий Песков публично появлялся на заседании правительства 30 апреля, а с Владимиром Путиным контактировал лично больше месяца назад.