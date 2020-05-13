Сейм Польши принял новый закон о выборах 13.05.2020, 9:48

Теперь документ должен рассмотреть Сенат, у которого на это есть 30 дней.

Нижняя палата польского парламента приняла новый законопроект о выборах президента Польши. Документ на заседании 12 мая поддержали 244 депутата Сейма, сообщает rmf24.pl.

Проект закона обновляет нормы, ранее принятые парламентом к выборам президента, намечавшимся на 10 мая.

Ранее польские власти планировали провести их дистанционно − по почте, из-за эпидемии коронавируса. Однако работа над соответствующим законом затянулась и организовать голосование вовремя не удалось.

В результате Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.

Теперь выборы планируется провести в традиционной форме с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте.

Для этого избиратель должен будет за несколько дней подать соответствующую заявку, после чего он получит пакет для голосования, содержащий бюллетень и заявление о личном и тайном голосовании.

Новая инициатива также предусматривает, что десять кандидатов, ранее зарегистрированных на выборах президента, планировавшихся 10 мая, автоматически продолжать кампанию. При этом участие в гонке смогут принят и новые кандидаты.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат, у которого на это есть 30 дней.

Полномочия действующего лидера Польши Анджея Дуды истекают 6 августа.