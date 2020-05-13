Коронавирус бушует в Брестской области: появились новые очаги 2 13.05.2020, 9:56

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «РАДЫЁ СВАБОДА»

Эпидемия охватила дома-интернаты и колледжи, есть умершие.

Новые случаи Covid-19 зафиксированы в Брестской области. Очагом распространения заражения в Пружанском районе стал Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. Вирус выявлен в Брестском государственном политехническом колледже и Брестском государственном музыкальном колледже, сообщает телеграм-канал "Баста".

Брест

"Знакомая работает в поликлинике, которая обслуживает учащихся Брестского политехнического колледжа. Говорит, что регулярно к ним приходят студенты, у которых подозревают заражение Covid-19", - пишет читатель канала.

"Мой сын учиться в музыкальном колледже Бреста. Вчера сказали, что у студентки 4-го курса выявили коронавирус. Пока только девять человек контактов первого и второго уровня. Что будет дальше - страшно подумать", - сообщает подписчик канала.

"Противников аккумуляторного завода в Бресте после задержания помещают в камеры с людьми, у которого есть явные симптомы коронавируса. Все, кого отпускают на свободу, уже имеют заражение. Остальных повторно отправляют в ИВС. Диагноз подтвердили у блогера Александра Кабанова. Вместе с ним в ЦГБ после содержания в ИВС находился и блогер Сергей Петрухин. Еще два человека, которых уже выпустили, ушли на самоизоляцию", - сообщает брестчанин.

Барановичи

"Барановичи, улица Гаевая 53. Вчера утром приезжала скорая. Двух человек забрали: женщину и бабушку", - пишет читатель канала.

Береза

"В Березе вчера умер мужчина, которому было 55 лет. 2 мая его с пневмонией положили сразу в реанимацию. Положительный результат анализа на Covid-19 получен только сегодня", - сообщает житель Березы.

Жабинковский район

"В деревне Хмелево Жабинковского района подтвержден короновирус у председателя колхоза, главного бухгалтера. и фельдшера местного фельдшерско-акушерского пункта", - пишет читатель канала.

Пружанский район

"В городском поселке Шерешево Пружанского района Брестской области выявлены более десяти человек, зараженных коронавирусом. Распространение Covid-19 пошло из Шерешевского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов", - сообщает подписчик канала.

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